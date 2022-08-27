車Cam直擊｜龍翔道5車串燒意外經過曝光　網民質疑：無諗過收車！

龍翔道今（27日）午發生交通意外，釀成6人受傷。事後網傳3段車Cam影片，顯示中午約12時許，龍翔道往觀塘方向現車龍，交通擠塞，惟一輛中型貨車突然高速駛向車群，位於龍尾的本田Civic跑車慘被撞飛，汽車零件彈飛至半空，同時波及前方的士、另一黑色「P牌」寶馬及正切線的藍色寶馬，場面驚險萬分。



由第一段約長40秒的涉事的士的後方車Cam片段可見，龍翔道近黃大仙廟一段行車暢順，惟到達新蒲崗交匯處一段時漸見車龍，緊接一輛本田Civic Type R （EK9）跑車駛至，並準備收油停下，突然從後一輛中型貨車高速駛近，直接從後撞向EK9跑車，以致車尾頓時凹陷，加上其車身疑扺擋不住強大衝力，EK9車頭再撞向前方的士慘成「三文治」，而涉事的士的前方車cam亦錄到事後身穿黑色背心的貨車司機，隨即下車衝向EK9查看情況。

再從另一約長20秒，相信為未涉及車禍的前方車輛車Cam片段中看出，在中型貨車未撞及EK9時， 一輛已在車龍中的藍色寶馬正從快線向左切入中線，惟同時剛巧後方的中貨正沿中線撞上EK9後，汽車零件飛彈半空，並波及前方的士及另一黑色「P牌」寶馬，再撞向切線後的藍色寶馬，引致今次的「串燒」車禍。而中貨其後再撞向大磡道分叉路旁的防撞欄、鐵網及一條燈柱終停下。

不少網民觀後紛紛指貨車司機魯莽駕駛，狠批「完全無諗過收車」、「根本係發夢」，而被撞至全車盡毀的EK9跑車更成另一焦點，網民感嘆「心機車又少一架」、「我唔要你賠錢你賠架EK9畀我」，更有網民戲稱，「反而今次飛仔車（EK9）無辜」、 「（貨車司機）今日真係早收工」。