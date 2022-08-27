荃灣火鍋店Gas爐爆炸　負責人稱已停用爐具　食客幸僅受皮外傷

荃灣一火鍋店昨晚（26日）發生卡式石油氣爐爆炸意外，兩名女食客臉部受傷送院，機電工程署調查後懷疑因不當使用卡式石油氣爐肇禍。

涉事火鍋店指事發後暫停使用卡式石油氣爐及供應該款火鍋菜式，意外成因仍待調查，而受傷客人幸僅受皮外傷。



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事發昨晚約9時，荃灣二陂坊25號地下火鍋店一檯食客享用海鮮鍋，桌上一個長型淺鍋置於兩個平排的卡式石油氣爐上，其中一個爐突然爆炸並碎成數塊，兩名女食客遭波及，臉部受傷，被送往仁濟醫院救治。

火鍋店今日照常營業，惟涉事海鮮鍋暫停供應，負責人邵先生表示，事發前該檯客人已大致吃完及將卡式石油氣爐熄掉，火鍋內的湯汁亦已放涼，惟突然發生爆炸，事件成因仍有待調查，暫時機電署人員未有再與他們聯絡。職員事發有陪同受傷客人醫院了解情況，據醫生指幸屬皮外傷，不需縫針。

火鍋店今日照常營業，惟涉事海鮮鍋暫停供應。（陳傲淇攝）

邵先生稱店舖本來只有該道菜式會使用卡式石油氣爐，其餘菜式均是使用電磁爐，事發後已即時暫時停止供應該道菜式，亦有熟客致電慰問。他又指過往從未發生過類似意外，幸傷者並無大礙。他亦坦言意外對生意有影響，但暫時未有收到客人取消訂檯。

機電工程署今日回覆查詢指，於事發後派員到場跟進調查，初步調查所得，懷疑因不正當使用卡式石油氣爐，煮食時兩台卡式石油氣爐平排使用並於爐面放置過大器皿，使氣瓶過熱導致爆炸意外，署方會繼續跟進該意外調查工作。

▼機電工程署提醒如何安全使用卡式石油氣爐 ▼

