上水黑幫「家法」斬人血案　警拘7漢包括「過底」男

上水上周截車斬人案有突破性發展，警方連日（25日至27日）採取拘捕行動，以「傷人」、「刑事毀壞」罪拘捕6名男子（35歲至63歲），而報稱遇襲的姓陳（27歲）男子亦涉嫌「刑事毀壞」、「行駛虛假文件」及「未經授權而取用運輸工具」被捕，所有被捕人士已獲准保釋候查，須於9月或10月中旬向警方報到。



警方帶走涉案人士。（警方提供）

上周一(22日)深夜11時45分，陳男報案稱，自己在上水符興街及新康街交界，被人襲擊及毀壞其座駕，事主當時被送往北區醫院治理，其後已出院。翌日凌晨4時51分，警方接報指一間位於上水新健街的酒吧及一間位於上水新豐路的食肆各遭一輛私家車撞毀捲閘。警方到場調查，發現兩輛懷疑涉事私家車，惟私家車司機並不在場，兩車均為失車。

新界北總區反三合會行動組第二隊人員接手調查案件，經進一步調查後，相信上述兩宗案件有關。警方8月25日至8月27日期間於上水區展開拘捕行動，以「傷人」、「刑事毀壞」罪拘捕6名男子，年齡介乎35歲至63歲。

消息指，陳男綽號「阿俊」，早期曾是和勝和門徒，其後「過底」，拜入新義安猛人「波波承」的門下，因而觸怒和勝和人馬，引發江湖連串腥風血雨。