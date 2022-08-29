深水埗傷人案｜傷者「威叔」為人疏爽大方　友人：遇襲無妄之災

深水埗74歲老翁拒給香煙慘遭利刀插腹傷人案，45歲姓張男子事後到警署自首。消息稱，疑兇與傷者互不認識，毫無恩怨，其傷人動機有待調查。傷者經搶救後情況嚴重，今日仍留醫治理。遇襲老翁在深水埗玉器市場開檔，鄰檔檔主都指傷者人品好，為人大方，常請人吃小食。想不到無端被人插一刀，可謂無妄之災。



傷者「威叔」在深水埗玉器市場經營玉檔。(王譯揚攝)

鄰檔的檔主表示，大家都叫吳姓傷者威叔，指威叔在深水埗玉器市場開檔十幾廿年，「佢好健談，人緣好好，性格唔係火爆暴躁嗰隻，唔會得罪人，做人又大方，平時都會買啲餅乾汽水請人食同飲。」威叔無端被人捅可謂是無妄之災，有人估計傷人疑兇可能是道友。

玉器市場其他檔主指「威叔」為人有善，遇襲是無妄之災。(王譯揚攝)

昨日（28日）凌晨2時許，74歲姓吳老翁在深水埗北河街公眾休憩空間對開遇襲，疑兇傷人後沿通州街玉器市場方向逃去無蹤。一小時後，疑兇自行到深水埗警署自首。警方初步調查發現，疑兇與吳翁互不認識，毫無恩怨，僅為索取香煙被拒的瑣事而拔刀傷人，實令人費解，警方正追查其犯案真正動機。

遇襲吳翁腹部遭生果刀插穿，幸沒傷及要害，經搶救後目前情況嚴重。網上昨日（28日）流出一張吳翁中刀後相片，他手拉着手推車，腹部中刀，白背心染紅大塊，用手托着刀，面露痛苦神色，途人發現協助報警。

昨凌晨案發後警到場調查↓