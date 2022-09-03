警打擊青少年暑假毒品活動　拘250人　最細14歲

為了打擊毒品罪行，特別是販毒集團在暑假期間，利用青少年進行販毒或從事毒品活動。警方毒品調查科聯同各大總區於上月15日至31日期間，展開代號「捍衛者」反毒行動，全港共偵破168單毒品案件，拘捕212男38女（14至80歲）。行動中，警員檢獲約97.2公斤毒品，包括可卡因、海洛英、氯胺酮、大麻等，市值7600萬元。



毒品調查科行動組署理總督察陳熾華指，被捕的250人罪名包括「製毒」、「藏毒」、「販毒」、「經營毒窟」、「管有第1部毒藥」、「藏有吸食毒品工具」、「吸食或注射毒品」等，部分有黑幫背景，另有20人未成年。在未成年的被捕人士中，16人因「製毒」及「販毒」被捕，最細14歲，於8月17日在將軍澳一屋苑被便衣警員截查，在其身上搜出10包約重15.1克可卡因。警方調查相信，有毒販以每包數十元的微薄酬勞，利誘少年「派貨」，該少年現正被警方落案起訴「販毒」，以相關毒品重量計算，可能面臨5至8年監禁。

陳續指，因入境限制及隔離措施有所放寬，警方加強打擊犯罪集團利用入境人士將毒品輸入香港，8月31日聯同海關人員在機場入境大堂截停一名從杜拜返港的22歲本地女子，在其隨行兩個行李箱暗格內，搜獲8包共重約7.1公斤可卡因。該女子現正被控告一項「販毒」罪。

另外，警方就兩宗販毒案件及一宗製毒案件入手調查，拘捕3名幕後操控者，其中兩人已被正式落案起訴有關罪名，並且引用《危險藥物條例》中56A，向法庭申請加重刑罰。警方呼籲，青少年不應因好奇心或搵快錢心態，低估吸毒禍害及販毒背後的刑責。