車CAM直擊｜田螺車墮橋一刻曝光　轉彎疑失平衡翻側四輪朝天墮橋

一輛田螺車昨（23日）墮下連翔道天橋並擊中一輛校巴，釀成一死四傷嚴重意外。今（23日）早網上傳出一條車cam片段，拍攝到田螺車墮橋一刻，當時田螺車沿長沙灣荔寶路南行的快線往九龍方向行駛，途至海麗邨附近路段一個彎位時，田螺車疑失平衡，後方的混凝土攪拌器先向右傾側，左邊後轆離地，其後直接撞向右邊石壆護欄，繼而整輛車向右翻側，四輪朝天墮橋，之後消失於畫面。



+ 1

昨日早上約11時55分，涉事的田螺車沿長沙灣荔寶路南行往九龍方向行駛，當駛至近連翔道交界附近時，突然失控向右翻則，撞毀右邊石壆護欄，然後飛墮18米下的連翔道行車路。其間一輛沿連翔道二線南行的校巴，因收制不及撞向田螺車車尾。

田螺車全車及校巴的車頭嚴重損毀，67歲姓彭田螺車男司機身體多處嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院搶救，延至中午約12時40分不治。64歲姓黃校巴男司機，與3名校巴女保母（分別46歲、55歲及74歲）則輕傷，正在明愛醫院接受治療。

+ 4

警方經初步調查，顯示當時田螺車以每小時約58公里速度行駛。陳承仲稱，警方會就意外作多方面調查，包括司機當時的身體狀況、田螺車的機件性能、車速及當時路面實際情況等。而政府化驗所人員在事後亦已到場協助搜證，稍後會有報告。警方呼籲目擊者如有資料提供，可聯絡西九龍總區交通部特別意外調查隊第一隊，電話3661 9023。

對於案發後現場路面遺下一隻麻鷹屍體，被問到有指懷疑田螺車司機因閃避麻鷹肇禍，陳承仲指警方留意到現場該隻麻鷹屍體，但經初步調查相信與意外成因無關。陳又指，由於今次案件涉及防撞欄被撞毀，有關涉事路段的防撞欄安全問題，將交由道路安全組跟進。