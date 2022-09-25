水警海關下白泥反走私　檢三百萬元日本和牛拘2男

警方水警小艇分區、水警西分區人員根據情報分析及調查，今（25日）凌晨約1時，聯同海關海域調查小組人員在元朗下白泥一帶進行反非法入境及反走私行動，截獲兩輛輕型貨車，檢獲共44箱重約1,277公斤的懷疑走私急凍日本和牛，總市值約300萬元。並拘捕車上一名27歲姓黃本地男司機和一名37歲姓劉本地男司機，涉嫌 「處理貨物意圖協助他人輸出未列艙單貨物」。



部份私梟乘快艇逃往內地

行動中，人員發現兩艘可疑快艇從內地進入香港並駛進一淺灘，亦發現有多名男子從一輛輕型貨車搬運貨物至其中一艘可疑快艇上，懷疑他們正進行走私活動。人員隨即採取行動，部份男子跳上該艘快艇上，並高速駛往內地方向逃去。經調查後，人員在現場截獲兩輛輕型貨車，並拘捕車上一名27歲姓黃本地男司機和一名37歲姓劉本地男司機，涉嫌 「處理貨物意圖協助他人輸出未列艙單貨物」，該2名男子現正被扣留調查。案件交由香港海關繼續跟進。人員在該輛輕型貨車上檢獲共四十四箱重約1,277公斤的懷疑走私急凍日本和牛，總市值約300萬元。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。