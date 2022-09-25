CCTV直擊｜上水小巴左前轆剷上斜台　撞毀鐵欄向右翻側

今（25日）早10時許，唐公嶺上水一輛小巴行駛期間疑剷上路邊斜台翻側，造成6名乘客受傷流血。今（25日）午網上流出一條閉路電視片段，直擊小巴翻側一刻。當時涉事小巴於上水粉錦公路近唐公嶺一條小路行駛，惟太靠近左邊，左邊車輪直接衝上一個斜台，撞毀鐵欄，右邊車輪凌空失平衡，整輛小巴向右翻側傾倒。



今（25日）早10時許，上水粉錦公路近唐公嶺一條小路，一輛來往上水站及唐公嶺57號線小巴行駛期間翻側，造成多名乘客受傷流血，其中一名老翁被困在車內。警方及救護車接報到場，將老翁救出。事件中共有4女2男受傷，他們清醒被往北區醫院治理。



現場所見，小路左側一段斜路的欄杆疑被小巴撞毀，小巴繼而向右翻側，車頭玻璃被撞甩，車內雜物倒滿一地，而車尾逃生門打開，相信事發後乘客經由尾門逃生。警方在場調查，向涉事小巴男司機進行藥物檢測後，將他帶走作進一步調查。

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街坊憶述：手車好得人驚 曾剷上石壆及「揩樹」

事發後，有居住唐公嶺的街坊接受訪問，認為村內行車車速本不應太快，超過時速30公里已會感受到強烈震動，認為不應該發生交通意外，直斥「邊會飛到jump出嚟架」、「識揸車都唔會jump到上去啦」。他曾乘坐該小巴，印象中涉事司機已駕駛小巴路線一段時間，直言乘坐該小巴的體驗「驚驚地」，又指「見到佢我都唔想搭」，惟因地區較偏遠，「呢到返工朝頭早唔搭唔得」。他指之前未見有交通意外，形容小巴有時會「左搖右擺」，曾目睹小巴在公路間行駛剷上石壆及「揩樹」，坦言不少街坊都不敢搭車。

小巴公司負責人指涉事路段較複雜 直言小巴司機駕駛態度一般

小巴公司姓周負責人接受訪問時直言，小巴司機駕駛態度一般，無奈指難以聘請司機駕駛該路段，需有人駕駛維持服務。對於意外路段，他指涉事路段有轉彎抹角的地方，特別是垃圾站位置，「睇嘢比較困難」，難以看到迎面的情況。他又續指有經驗的司機會在彎位先「響咹」，現時對意外成因未有太大頭緒，亦暫時未聯絡涉事司機。至於涉事司機入職已一年，駕駛態度一般，認為他對路線熟悉，惟直言很多司機不願意駕駛該線路，因為經常有路權爭議，「好多司機好傷腦筋」，周指部分村內人士不會讓路，小巴司機經常要迴避村內私家車。