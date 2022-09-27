巴裔男疑受藥物影響　葵涌區內三度縱火　逾40輛電單車變廢鐵

葵涌今日（27日）凌晨發生縱火案，一個露天電單車停泊處起火並傳出爆炸聲，逾40輛電單車及2輛單車焚毀。警方經調查後，拘捕一名43歲巴基斯坦裔男子，在其身上檢獲冰壺及打火機。警方指男子另涉同區兩宗縱火案，不排除他受藥物影響犯案。



現場40多輛電單車焚毀。（林振華攝）

葵青警區重案組第一隊督察黃露莎表示，警方於今日凌晨2時許接獲多個報案，指於葵涌葵榮路行人天橋底一停車場發生火警，警方及消防接報到場，消防人員迅速將火救熄，事件中無人受傷。經現場點算，上址約40輛電單車及2輛單車被燒毁，警初步相信起火原因有可疑，案件列作縱火。

葵青分區軍裝部人員事發後於區內掃蕩，並於清晨4時許截獲一名形跡可疑的43歲巴基斯坦裔無業男子，警方估計他於上址附近流連，並於其身上檢獲2個冰壺及2個打火機。他涉嫌「縱火」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「未能出示身份證明文件」被捕。

警方於男子身上檢獲2個冰壺及2個打火機。（林振華攝）

葵青警區重案組人員接手調查並翻查大量閉路電視後，確認男子在該停車場縱火，並涉嫌於打磚坪街一後巷燒雜物，及在和宜合道大廈外燒電線。警方檢獲男子犯案時衣物，不排除男子受藥物影響犯案，他現正被扣查。

黃露莎表示縱火屬嚴重罪行，最高刑罰有機會判囚終身，如火勢未能及時撲滅，更有機會造成人命傷亡。黃呼籲如市民於案發當時目擊經過，請致電36612937與葵青警區重案組人員聯絡。

大量電單車陷入火海。（網上圖片）

消防開喉灌救。(陳永武攝)

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現場為葵涌道近成美工業大廈旁、一個行人天橋橋底的電單車露天停泊處，今日凌晨約2時，警方接報上址發生火警並傳出爆炸聲，多輛電單車起火，消防人員派出煙帽隊開喉灌救，約20分鐘後將火救熄，無人受傷。消防調查後相信起火原因有可疑，經點算後，上址有多達45輛電單車及2輛單車被焚毀。