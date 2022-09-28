奪命車禍｜觀塘貨車剷行人路釀1死5傷　貨車司機涉危駕被捕

警方表示，現正調查昨晚（9月27日）在觀塘發生的一宗致命交通意外，意外中一名65歲姓湯男途人死亡。昨日晚上8時58分，一名65歲姓陸男子，駕駛一輛中型貨車沿瑞和街往輔仁街方向行駛，據報失控先後撞向兩輛的士、一輛旅遊巴及一輛輕型貨車。當駛至近瑞和街與輔仁街交界時，該輛中型貨車據報撞向一輛小巴，該輛小巴其後衝上行人路撞到該名65歲男途人。該名男子被困小巴及一支燈柱之間，由消防人員救出。他全身多處嚴重受傷，昏迷被送往基督教聯合醫院治理，於晚上9時50分被證實死亡。另外，63歲輕型貨車男司機、50歲小巴男司機、及3名年齡介乎53歲至66歲的中型貨車女乘客受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。該名65歲中型貨車司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，他現正被扣留調查。



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警方指，東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0246或3661-0277與調查人員聯絡。警方同時發新聞稿「嚴厲譴責」，指涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，「更往往是引致嚴重交通意外的真正原因」。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

及至周三（28日）凌晨近2時，警員初步完成搜證，並召拖車將所有涉案車輛拖走檢驗，並將案發位置圍封。事後可見，現場一片狼藉，路邊小巴站被撞至毀爛不堪，雜物四散一地；而捱撞的一間銀行，鐵閘亦扭曲變形。