葵涌13歲「巴士迷」疑追車衝出馬路　遭電單車撞倒嚇窒途人

葵涌發生一宗涉及「巴士迷」的交通意外。今日（1日）下午時分，網上流傳一段片段，顯示一名13歲男童於和宜合道，懷疑追對面線巴士時衝出馬路，被途徑的電單車撞飛倒地，幸事後仍能自行站立起身，再由救護車送院治理，而警方亦正就事件展開調查。



事發於今日（1日）下午2時55分，警方接報一輛電單車沿和宜合道往沙田方向行駛，當駛至運動場對開位置時，撞倒一名正在過路的13歲男童，救援人員到場後，發現男童清醒，手腳擦傷，隨即將他送到瑪嘉烈醫院治理。而經警方初步調查，涉案的64歲鐵騎士姓梁，事件暫時未有人被捕，警方正調查事發原因。

該長約1分鐘的網上片段，於一輛正在和宜合道停站的巴士上拍攝。片段顯示有2名分別身穿黑色及藍色上衣的男童，一行兩人正奔向路中安全島，而其中藍衣男童更手攜相機，懷疑他們打算追趕對線的一輛正駛往葵興方向的九巴。適時一輛「綿羊仔」駛至，藍衣男童見狀急步停下，惟黑衣男童疑未有察覺，繼續跑前，最終被「綿羊仔」撞倒。

巴士上隨即嘩聲四起，亦有車上乘客大喝「扺死！」，場面一度令人咋舌，幸男童倒地後，仍能自行站立起身，其後涉事鐵騎士及途人亦隨即上前查看男童情況。

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片段上傳後引起熱議，有網民留言指，2男童當時正追趕一輛型號屬於富豪車廠的「B10TL 10.6m」九巴，本港現今只剩餘13輛，而此型號在基於正常車務程序下，並不會行走九巴40X線，即途經案發的和宜合道，因此今次車務調動吸引了大量「巴士迷」追影。據了解，該輛俗稱「短豬」的「B10TL 10.6m」九巴將於本月退役。