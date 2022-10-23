屯門蝴蝶邨群鼠亂竄疑有人餵飼　房屋署籲切勿餵鼠

屯門蝴蝶邨蝶心樓對開空地淪為「老鼠樂園」，光天化日之下超過30隻老鼠公然亂竄，引來街坊疑慮。負責管理蝴蝶邨的房屋署稱，辦事處已加強邨內清潔工作及滅鼠措施，除了進行清㓗大行動，亦張貼通告提醒居民切勿餵飼老鼠，辦事處今早再次聯同食環署及商場管理人員在邨內進行視察加强滅鼠，將會繼續密切跟進有關情況。



有街坊昨日在Telegram群組上載影片，片長大約5秒，顯示屯門蝴蝶邨蝶心樓對開空地有超過30隻老鼠傾巢而出，場面驚人，短片經其他社交媒轉載出去，引來不少人討論，有街坊今日向《香港01》表示，區內比較多老鼠，不排除有人餵飼所致。

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房屋署回覆《香港01》查詢時指出，署方一直十分關注公共屋邨的衞生情況，積極配合政府的清潔行動和防治蟲鼠工作，並在轄下屋邨推行加強版「屋邨清潔大行動」。就蝴蝶邨而言，屋邨辦事處已加強清潔工作及滅鼠措施，並已聘請專業防治蟲鼠公司在邨內進行滅鼠工作，包括放置鼠餌及捕鼠器，署方亦不時與食環署人員及商場業主進行聯合清潔行動及巡視屋邨，檢視防治蟲鼠工作。

繼上月底的清㓗大行動，懷疑有人在屋邨內餵飼老鼠，屋邨辦事處於本月初再次聯同食環署人員及商場管理人員進行視察，除了加強滅鼠措施之外，亦張貼通告，提醒居民切勿餵飼動物，屋邨辦事處已加强巡邏。

署方續稱，屋邨辦事處人員今早再次聯同食環署及商場管理人員在邨內進行視察，加强滅鼠行動。另外，就正在邨內籃球場進行的地底喉管工程，負責人員亦有參與視察行動，並加強清理工程物料。屋邨辦事處會繼續密切跟進有關情況及加强屋邨清潔及防治蟲鼠的工作。署方提醒居民，若發現有住戶破壞環境衛生，違反屋邨管理扣分制，定必會採取扣分行動。

食環署新聞組亦回覆稱，蝴蝶邨是房屋署轄下的公共屋邨，日常清潔及防治鼠患工作均由該署提供及負責，一般而言，公共屋邨的鼠患投訴會直接交房屋署跟進。根據記錄，該署人員本月初留意到在社交媒體上有流傳片段指蝴蝶邨範圍出現鼠患，已在本月初兩次派員聯同房屋署職員視察，並就邨內公共地方出現鼠患的情況向房署職員提供改善建議。

食環署又稱，就網上片段所見的鼠患問題，署方已積極配合房屋署的滅鼠行動，派員到有關地點附近的公眾地方作出相應的防治鼠患工作。

屯門區區議員甄紹南昨日在社交媒體facebook轉載相關影片，並指「懷疑是有人非法餵飼」，和其他區議員聯絡房屋署和食環署跟進。甄表示今日和其他區議員、房屋署及食環署到邨內巡查，明早再聯同政府部門和商場代表進行滅鼠工作。