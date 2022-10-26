海關破最大宗洗黑錢案拘兩男　涉變賣8噸黃金及鈀金處理35億元

香港海關偵破一宗涉及變賣黃金及鈀金等貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元，是海關歷來破獲的洗黑錢案中涉款額最高的一宗，行動中拘捕兩名30歲和48歲的本地男子，兩名男子月入分別約1萬元及2萬元，惟利用公司戶口進行大量不合乎公司背景業務及財務狀況的操作，惹起海關懷疑，揭發兩人疑清洗分別23億及12億的犯罪得益，海關正追查當中貴金屬及款項的來源及去向，不排除有更多人被捕。



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海關早前透過情報分析鎖定兩名本地男子，涉嫌於2020至2021年間利用公司戶口，處理極大金額的可疑交易，其中涉多達8噸來歷不明的黃金及鈀金，懷疑兩人利用公司戶口處理了35億元犯罪得益。海關在調查兩人的公司背景業務及財務狀況後，發現種種疑點，當中極大金額的交易與兩人背景不相稱，兩人是3個公司戶口的持有人及授權簽署人。

有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文解釋案情指，兩名被捕人報稱不是從事貴金屬行業，但案發期間頻繁地去一間本地押運公司提取大量黃金及鈀金，而且兩人的公司戶口有大量貴金屬交易款項，惹起海關懷疑。

其中一名被捕48歲男子居住公屋，報稱職業為工程技工，開銀行戶口時月入約2萬元。他在2021年成立一間公司，報稱經營電子產品貿易，並於同年7月開設2個銀行戶口，在開戶的４個月內接收17億可疑款項，當中超過一半款項（8.6億） 來自一間貴金屬貿易公司，款項多數於同日短時間內轉走至離岸公司及空殼公司戶口。

另一名30歲的被捕人為工人，報稱收入約1萬元，是一間貿易公司的銀行戶口授權簽署人，他於2019年10月開設公司戶口，在2020年1月至8月間收取12億款項， 有超過6成入帳來自珠寶公司及貴金屬公司，其中有部份是新成立公司。他在收款後，利用銀行轉帳或找換店將款項流向內地公司，惟兩者的業務性質並不相關，十分可疑。

有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富交代行動指，海關日前（21日）採取代號「煉金者」的執法行動，突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司及1間找換店。行動中檢獲多部手提電話、電腦、銀行文件、支票薄、交易單據等，其中懷疑曾向銀行提交偽造文件、以掩飾戶口的可疑資金，兩人亦未能合理解釋貴金屬來源，貴金屬及款項的來源及去向仍在調查。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，貴金屬的價值高、體積少易於運送，在香港亦暫時不具名進行買賣，經常淪為洗黑錢的工具。她呼籲從事貴金屬的商人多加注意，了解交易對象的背景，並應保留相關交易紀錄，免被不法之徙利用成為洗黑錢的中介。