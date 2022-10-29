八鄉車房起火有可疑　屋頂倒塌11車焚毀　東主無保險感徬徨

八鄉有車房及貨倉離奇起火。昨（28日）晚錦上路吳家村有車房起火，辦公室及多架車輛付諸一炬，更傳出多響爆炸聲。消防動用兩隊煙帽隊及兩條喉撲救，終將火救熄。火警中有1男4女需要疏散，警方及消防調查後，發現兩處火頭有助燃劑，認為火警有可疑之處。

今早（29日）記者重返現場視察，火警涉及一間半露天車房及一間貨倉。車房現時仍未解封，惟其鋅鐵屋頂有一半燒至倒塌，11輛車被焚毀。車房負責人表示，由於他沒有購買保險，心感徬徨，並向記者表示：「心情好亂，仲未知點樣處理。」據悉，負責人報稱沒有黑社會背景，亦沒有欠債或與人結怨。



火警涉及一個車房及一個貨倉，該車房職員昨晚9時半時下班離開。至晚上10時半，車房突然起火，消防到場撲救後展開調查，於兩處相距10米的起火源頭及火頭發現有助燃劑，暫未檢獲其他涉案可疑物品。由於車房內沒有閉路電視，故未有拍攝事發情況。

現場所見，車房一部分主要是做汽車美容及貼車膜等，相信是起火源頭，內部燒至一片焦黑，就連鋅鐵屋頂亦有一半已經倒塌，車房內有2部車嚴重損毀。警方仍以藍色膠帶圍封現場。

警方仍以藍色膠帶圍封現場。（陳浩然攝）

另一部分被火勢波及的車房則主要做汽車維修，車房有大半面積受影響，內有多輛車受到不同程度的損毀，部分更加與報廢（Total loss）無異。這間車房的負責人陳先生今早已到車房善後，面對逾10輛汽車損毀，他心感徬徨向記者表示：「心情好亂，仲未知點樣處理。」由於他沒有買保險，未知如何處理賠償等問題。

據知昨晚陳先生在目睹消防救火時，一度抱頭苦惱，連街坊都不忍，嘆道：「盡救啦啲消防員！真係盡救喇！」、「個（車房）老細掩住個頭呀，個老細暈喇，真係暈喇！」

事發於周五（28日）晚上10時許，錦上路吳家村近牌坊有車房起火，辦公室及多架車輛付諸一炬，並傳出多響爆炸聲，大批村民報警。消防將火警列為一級火，動用兩隊煙帽隊及兩條喉撲救，約50分鐘後大致將火救熄。事件中共1男4女村民需要疏散，其中一名姓樊（76歲）女村民受驚不適，被送往博愛醫院治理；而起火車房內則有數隻貓狗，情況未明。消防員在場發現多處火頭，並尋獲助燃劑，相信起火原因有可疑。警方將案件列作「暫列火警（有可疑）」處理，交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

現場烈焰沖天。（網上影片截圖）