30歲中學男教師涉製造硫化氫　再於討論區上載教學被捕

警方拘捕一名30歲子，涉嫌於網上討論區張貼關於製造有毒氣體「硫化氫」的方法，包括原料、份量及工序等，又列出用途包括臭氣彈、燃燒造成爆炸等。警方被捕男子於天水圍一間中學任教化學，相信他以職務之便取得化學原料以製作硫化氫，紀錄成果再上載至討論區。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁。（林朗天攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁表示，警方於10月中發現有人於網上討論區發出帖文，製作高毒性、易燃、強烈臭味的氣體硫化氫，又列出幾個用途包括臭氣彈、燃燒造成爆炸，以及可製造高濃度硫化氫以毒死他人的方程式。文中圖文並茂，列出所需化學原料、份量、混合比例及工序，又表列出不同濃度硫化氫可做成的傷害，涉嫌意圖煽惑他人及公眾製造或使用硫化氫。

鄭澤仁又指，發文者又曾於2019年7月，發布煽惑他人製造火焰發射器。警方於調查後鎖定一名涉案男子，今早於屯門區拘捕一名30歲男子，他於天水圍一中學任教化學，警方相信男子以職務之便取得化學原料以製作硫化氫，紀錄步驟及成果並拍照，再上載至討論區。警方行動中檢獲2部手機、1部手提電腦及1.8公斤化合物，被捕男子仍在扣查，警方不排除有更多人被捕。