元朗屯門斬人｜22歲仔如廁遭刀手圍堵　被點錯相遭質問﹕有冇跟人

元朗、屯門今凌晨（6日）發生兩宗傷人案件，消息指，兩案懷疑皆與尖沙咀新義安與和合圖之間恩怨有關。據指，尖沙咀新義安為報復對家，近日經常派刀手駕車殺入新界，若認出對方的車輛便會動手。結果，今凌晨新界發生兩起傷人案，但原來兩單皆是搞錯對象「點錯相」的血案。

在屯門案中，一名沒有黑社會背景的22歲青年，與友人駕車兜風途中，在蝴蝶灣公園外落車去廁所，竟遭8名惡煞圍堵並以刀壓手，質問他是否認識一個人，又問：「你有冇跟人？」其間事主手部意外被鎅傷，事後由友人陪同連撲四間醫院求醫及報警。



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消息指，今凌晨1時許，姓扶（22歲）男事主與3名友人在屯門一帶遊車河，4人皆沒有黑社會背景。當車駛至屯門蝴蝶灣公園外，男事主人有三急，獨自到上址公廁小解，詎料突然有8名惡煞走入廁內，其中兩人手持長約20厘米的牛肉刀，壓住男事主的手臂，質問他是否認識一個人，又問﹕「你有冇跟人？」男事主聞言大惑不解，急忙解釋指不認識對方所說的人，掙扎期間被對方的牛肉刀鎅傷手臂，留下約10厘米長的傷口。

事主4小時連撲4間醫院

事主負傷逃回私家車，向車上友人求救。眾人驚見他手臂浴血，但未敢報警，立即駕車將他送往屯門醫院求診。惟當時急症室大排長龍，他們遂駕車到荃灣港安醫院，但醫生認為其傷勢有可疑，著他到公立醫院接受治療。於是，四人又改到仁濟醫院，但急症室同樣「爆滿」，最終凌晨近5時，他們才到長沙灣明愛醫院求醫及報警。

消息指，警方接報後展開調查，初步相信事主是被人「點錯相」而招惹血光之災，不排除與尖沙咀新義安殺入新界，向和合圖報復有關。

▼11月6日凌晨近4時，勝和男借和合圖車疑被點錯相捱斬▼



而凌晨近4時，元朗大棠路亦有一輛私家車遭三車「閘停」，約7至8名刀手下車施襲，40歲司機捱斬，身中五刀，逃至大旗嶺向友人求救，由對方陪同到博愛醫院求醫及報警。消息指，事主本身有荃灣勝和背景，早前向和合圖成員借車，疑駕車時遇上尖沙咀新義安的刀手，詎料遭「點錯相」襲擊。