車CAM直擊 | 天盛停車場縱火片段曝光　黑衣人潑液自己雙腳現火光

天水圍天盛苑停車場於上月26日發生縱火燒車案，一輛私家車懷疑遭人潑白電油再點火，瞬間陷入火海，泊在附近的兩輛私家車同被波及損毀。近日網上有車Cam片段流出，令事發情況曝光！影片見到縱火狂徒犯案一刻，他屢次走近私家車潑易燃液體，試圖令火勢更加猛烈，其間懷疑不慎誤踏易燃液，結果自己的雙腳亦起火，但仍再多次「補飛」向目標車輛淋潑液體，逞兇後急奔逃離現場。



網上流傳車Cam片段，拍攝到縱火狂徒犯案一刻，只見黑衣人縱火時疑不慎令自己的鞋子點着，雙腳出現火光。（車CAM特警片段截圖）

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片段顯示拍攝時間為10月26日晚上9時55分，只見一名穿黑衣、相信是男子人士走近目標車輛，車身隨即冒出火光。黑衣人得手後，拔腿狂奔至空曠處，懷疑縱火時不慎令自己的鞋子亦起火，雙腳出現火光，情況狼狽不堪。黑衣人不斷以雙腳摩擦及猛踏地面，試圖想踏熄腳上火種。

其後黑衣人多次走近同一輛私家車，懷疑「補飛」再向車上潑易燃液體，令火勢更加猛烈，逃離期間沿途再於停車場地上遺留火種。此時，焚燒中的私家車已冒出大量濃煙，縱火狂徒則急奔逃去無蹤。

消防人員到場灌救，並迅速將火救熄，事件中無人受傷，經調查後相信起火原因有可疑，案件暫列縱火調查，並於現場發現遺有一個電油罐，警方暫未拘捕任何人。