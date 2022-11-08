帶「P牌」仔高速攝車罅　鐵騎士遭警怒斥　2電單車非法改裝被拖走

一名69歲鐵騎士上月30日帶領電單車車隊在大埔高速飛馳，車隊中更有「P牌」司機，最終被巡邏的交通警員目擊並截停，連環爆出金句，直斥69歲鐵騎士行為魯莽，過程被「車cam」拍下，並在社交媒體瘋傳，引來外界大讚交通警「字字鏗鏘、字字精警」，人員即場發現其中兩輛電單車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，並該兩車送往大欖涌車輛檢驗中心，作進一步檢驗。



相關「車cam」片段拍攝於上月30日下午3時許，相信是帶頭電單車所拍攝，當時車隊沿汀角路往大埔工業邨而行，當駛至汀角路及南運路交界燈位之際，帶頭電單車開始接連在四車之間穿插，於兩條行車線左搖右擺，其間交通警員見到電單車的危險駕駛行為，立即登上鐵馬尾隨追截，最終電單車在汀角路及大發街交界，因交通燈號而停車，被追上的警員截停查問。

交通警經調查後，發現駕駛帶頭電單車的光頭男司機為69歲退休人士，車隊中有「P牌」的新手司機，立即連環爆出金句指斥光頭漢駕駛時不顧安全，「玩到好似舞龍咁喎！你69歲仲咁樣揸法！」、「乜嘢假期都唔係咁玩啦！你咁樣左穿右插！」 、「啲靚仔P牌，炒埋一碟，五個死晒呀你知唔知呀！」、「如果唔係個燈口，我追你唔到添啦阿叔！」等。

新界北總區交通部執行及管制組人員上月30日下午約3時半在大埔區進行巡邏期間，發現5輛電單車沿汀角路往大尾篤方向高速行駛，於是上前截查。人員在汀角路72號對開截停該5輛電單車，並即時提醒有關電單車司機要遵守交通規則，以確保道路使用者安全。另外，人員發現其中兩輛電單車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。人員遂把該兩輛電單車送往大欖涌車輛檢驗中心進一步檢驗。