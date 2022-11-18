電騙奪命 | 遇騙長者特徵多獨居或兩老住　心理學家：親友忌責怪

近年針對長者的騙案頻生，老人家蒙受金錢損失之餘，情緒受困或會鬱鬱不歡，甚至產生輕生念頭。上周一（11日）屯門一名90歲婆婆受騙損失$40萬棺材本後，疑不堪打擊在寓所服藥自殺，延至今日（18日）不治。有心理學家及社工分析長者心態，為何他們經常成為騙徒下手目標，並建議受害者的家人應多加體諒，切記不要責怪。否則長者將難以釋懷，陷入自責中。

資深社工更指出遇騙長者有一大特徵，就是多數為獨居長者或兩老一同居住，少與子女及親友聯絡，即使遇上騙徒亦未能即時求證真確，終誤墮騙局。



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臨床心理學家葉妙妍指，老人家容易受騙，皆因騙徒利用老人家聽覺欠佳的弱點，當接到騙徒電話時，往往聽不清楚電話內容，便會詢問「是否某某?」，騙徒便會順理成章假扮成對方的家人。騙徒其後便會唬嚇長者，兒孫在外出了意外，利用其關心兒孫的心態。長者在情急緊張下，救人心切，難以理性分析事情，便會不加思索向騙徒付上血汗錢。

若長者不幸受騙，家人應如何應對？葉妙妍認為，事情已發生便不要責怪老人家，應體諒長者只是出於關心家人，才會蒙騙，應安慰長者「錢財身外物，最重要我們沒事」，令長者盡快釋懷，再循循善誘若遇到下次情況，應先聯絡家人求證。

區議員兼社工接獲大量求助 受害人大多為獨居長者

荃灣區議會主席兼資深社工陳琬琛最近也接獲不少長者街坊求助，見盡林林總總的騙案手法。包括發釣魚訊息，指長者收到沒有訂購的郵包，要求付費。或有騙徒上門，推銷電視機頂盒服務，哄騙若不購買有關服務，便不能觀看電視。而目前最常見的為「猜猜我是誰」電話騙案，假扮為對方的親朋戚友，牽涉刑事犯法被拘捕，需要保釋金。

他提醒，遇騙長者的家人切記不要責怪老人家，例如訓斥「咁辛苦搵錢，你又畀人呃晒」或質疑「點解你咁都信？」，長者蒙受金錢損失之餘，原本已鬱鬱不悶，若受到家人指責便會更加自責，自覺「無用」，更加影響受害人的情緒。久而久之，長者不再願意、不敢向家人分享自己想法，害怕被家人嘲笑。

陳琬琛指，大部分遇騙長者有同一特徵，多數為獨居長者，或兩老一同居住，少與子女或其他親友聯絡，即使遇上騙徒亦未能即時求證真確，「無人可以畀佢哋問」，終誤墮騙局。

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