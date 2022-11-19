屯門奪命車禍│18歲女死者去年喪父　上周帶男友見家長　母哭斷腸

屯門今早發生奪命車禍，一輛運送枱布的中型貨車由屯門公路駛入藍地交匯處期間失事翻側，22歲姓文男司機自行爬出車外，但其18歲同車女友張尉彤（阿彤）則被拋出車外，慘遭貨斗壓中當場死亡。阿彤母親張太傷心地泣訴，丈夫去年因癌症病逝，自己心情尚未回復，如今「白頭人送黑頭人」，甚至連女兒最後一面都尚未見到，形容心情「好痛、長痛」。張太憶述長女阿彤雖然比較反叛，但最近開始表現生性，上周更首次帶同男友「見家長」，大家一起飲茶，甚至付錢送衫給她，豈料卻成為「最後禮物」。



張太晚上接受訪問時，不時用紙巾拭淚，她憶述和亡夫育有兩女一子，長女阿彤今年18歲，比起16歲次女和13歲胞弟，顯得比較反叛，中二時期試過和其他同學前往另一名同學寓所「找晦氣」，驚動對方母親通知學校，導致眾人被趕出校。阿彤只好轉讀其他院校，但更加無心向學，不時和朋友外出飲酒消遣，甚至一、兩晚不會回家，其個案由社會跟進，工據悉約兩年前認識案中司機，但直至約兩個月前才交往，雖然拍拖時間不長，但兩人感情穩定，阿彤兩周前更將個人物品例如平板電腦搬到男友住所同居，阿彤甚至報讀為期3年的修甲美容證書課程，預計畢業後會有一技傍身，屆時可以自食其力。

張太又說，阿彤最近表現生性，更首次提出帶同男友「見家長」，3人前往荃灣飲茶，張太首次見到阿彤的男友，便詢問背景資料，獲悉對方自小由父親和姑姐照顧，目前駕駛貨車運送枱布，並和60多歲老父同住，認為對方尚算踏實，都放心將女兒交給他，3人飲完茶後亦到服裝店買衫，原本是「AA制」，張太打算自費購買一件售價大約50元的上衣，自行離開後，才發現袋中多了50元現金。事後詢問女兒，始知是阿彤的一片孝心，沒料到成為「最後禮物」。

張太晚上接受訪問，不時用紙巾拭淚。（梁偉權攝）

今早事發後，張太收到警方通知，獲悉女兒出事，於是趕到屯門醫院打算見女兒最後一面，但最終女兒當場死亡，遺體沒有舁送至醫院，由於手續問題，所以至今都未見到女兒遺體，從警方口中聽聞女兒身首異處，預期下周一（21日）認屍才能清楚了解，至於女兒男友當時在急症室陷入昏迷，其兩名同事來到醫院了解。

張太形容自身「淒涼」，丈夫本身擔任地盤雜工，但因末期癌而去年病逝，「阿女點唔聽話，都有膊頭挨下，安慰下...𠵱家無依無靠」。張大指丈夫過身後，自己就無人傾訴，一家大小依賴綜援維生，而亡夫與前妻生下的29歲兒子有自閉症，雖獲安排入住院舍，但覆診事宜都要由張太代勞，一家重擔落在她肩上，正當以為阿彤開始浪子回頭，不再反叛之際，豈料今日「白頭人送黑頭人」，連最後一面都尚未見到，直言「有把刀插住都可能忍得到，但（喪女）慢慢痛、一路痛、好痛...長痛」，坦言不知如何處理阿彤的身後事。