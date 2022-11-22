石澳一年4嚴重車禍2死3傷　高速入彎肇禍　警錄影2個月1777車越線

港島多條道路例如石澳道、大潭道及赤柱峽道不時發生嚴重交通意外，警方經深入分析及研究後，發現相關路段即使路面狹窄，但司機仍以高速入彎，令車輛失控越過雙白線，與對頭車迎頭相撞。其中石澳一帶在過去12個月發生4宗因車輛越過雙白線與對頭車相撞的嚴重交通意外，釀成2死3傷，港島交通部特遣隊人員辨識高危交通黑點，並進行錄影執法，針對蓄意或魯莽橫越雙白線的駕駛行為，由本年9月中旬行動開始至今，約2個月已識別逾1,777輛車輛於錄影地點橫越雙白線，警員已作出跟進調查及發出檢控。



港島交通部深入分析及研究發生在石澳道、大潭道及赤柱峽道等地方的嚴重交通意外成因，主要因為該路段路面狹窄，駕駛者以高速入彎，使車輛失控，繼而越過雙白線，與對頭車迎頭相撞，在過去12個月，石澳一帶已發生過4宗因為車輛越過雙白線與對頭車相撞的嚴重交通意外，共釀成2名司機死亡及3人受傷。

有見及此，港島交通部特遣隊人員進行研究，辨識高危交通黑點並進行錄影執法，警員針對蓄意或魯莽橫越雙白線、並可能對其他道路使用者構成危險的駕駛者進行執法行動，由本年9月中旬行動開始至今，已識別超過1,777輛車輛於錄影地點橫越雙白線，警員已作出跟進調查及發出檢控。

根據第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第11條，除非遵循警務人員指示、右轉駛入任何與該車路毗連的道路、處所或地方、或有其他合法理由，司機須確保車輛或其任何部分不在連續白綫或附有虛綫的連續白綫或其任何部分之上，亦不駛越或橫過該綫或其任何部分。駕駛者若觸犯橫越雙白線的規定，除了罰款的懲罰外，並會被記3分。如果情節嚴重，對道路使用者構成嚴重安全隱患，警方可能以「危險駕駛」拘捕有關駕駛者。

警方呼籲，港島很多道路路面狹窄，胡亂橫越雙白線或在雙白線上行駛很容易導致嚴重或致命交通意外，港島交通部人員會持續嚴厲執法，利用科技以錄影執法打擊危險駕駛行為，致力保障道路使用者安全。