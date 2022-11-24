深水埗ERROR今提堂　一被告為14巴港女主角　車房東主：佢睇化咗

日前深水埗一名交通督導員（俗稱「咖啡仔」）疑因抄牌問題，被四名車房職員辱罵，事後大批警員圍封涉事車房，並拘捕4名男子。4男被控「在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪」，今早（24日）在西九龍法院提堂，被告依次為文仲賢（30歲）、劉富華（28歲）、王桐勵（29歲）及趙詠明（32歲），四人報稱為汽車維修員。

社交平台流傳被告趙詠明是2013年「14巴港女事件」中的男主角，《香港01》今日到涉事車房求證，負責人證實被摑14巴的男子正是其同事，他直言：「佢睇化咗啦，咁多年嘅事，我哋講真邊個未肉酸過啊？只係睇世人點睇啫，你摷返啲事出嚟都係新聞嚟嘅，都係有人笑有人開心咪算囉，影響唔到佢生活。」



2013年10月發生的「14巴港女事件」是當時全城熱話。

車房負責人阿Man大方表示2015年「14巴港女事件」中的男主角，正是其同事。阿Man表示趙對於多年前的事已經「睇化咗」，又直言「我哋講真邊個未肉酸過呀？都係一個更生嘅機會啫，影響唔到佢。」

對於世人目光，他表示一笑置之：「你摷返啲事出嚟都係新聞嚟嘅，有人笑有人開心咪算囉。」正如今次抄牌事件，阿Man表現豁達：「我哋俾人改圖盛嗰啲，大家都係笑下㗎啫。」

2013年10月發生的「14巴港女事件」是當時全城熱話，當年23歲的趙詠明在九龍城新碼頭街翔龍灣廣場對開行人路，跪在地上向女友道歉，其女友多次大聲質問趙是否暗地帶一名女子回家，趙多次否認，其間他慘遭女友掌摑14巴及拉扯頭髮，趙全程沒有還手，事件引來不少街坊圍觀及評論。整個過程被途人拍攝，並上載到YouTube，結果成為全城熱話。該段影片至今有逾212萬次觀看次數。

當年警方拘捕一名20歲女子，她隨後獲控方同意不提證供起訴，准以1000元自簽守行為12個月，期間不准使用暴力或威嚇使用暴力，另須支付300元堂費。

車房負責人阿Man大方表示2015年「14巴港女事件」中的男主角，正是其同事。阿Man表示趙對於多年前的事已經「睇化咗」，又直言「我哋講真邊個未肉酸過呀？都係一個更生嘅機會啫，影響唔到佢。」（黃偉民攝）

直至2015年，高登網上小說改編的電影《壹獄壹世界》舉辦體驗坐監的宣傳活動，主辦單位指坐足7日監可獲2萬元獎金，當時趙詠明亦有參與活動，並表示希望可挑戰成功，他受訪時透露已與「14巴港女」女友分手。

+ 3

被網民戲稱「深水埗ERROR」的4名車房職員，涉嫌挑釁辱罵交通督導員及警員，被控在深水埗楓樹街23B號外，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即辱罵交通督導員78271及高級警員2370，上述行為意圖激使他人破壞社會安寧，或相當可能導致社會安寧破壞。

案件今日在西九龍法院提堂，裁判官按控方要求，把案押後至明年1月5日再提訊，以待控方索取法律指示，4名被告准以5千元保釋，期間不得離港，需居住報稱地址，及每天到警署報到。