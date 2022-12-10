旺角火警︱平台住戶指常天降煙蒂　嘗試拖喉救火　水力弱難阻蔓延

今日（10日）上午旺角登打士街鴻輝大廈平台起火，濃煙席捲半空，傳出多下爆炸聲，燒逾1小時後才救熄。現場所見，平台燒剩廢鐵支架，大廈外牆嚴重熏黑，近涉事平台的低樓層住戶，單位窗框更燒至變型。

事故後，平台住戶梁先生指，時有大廈居民亂拋垃圾煙蒂到平台，故他自行搭建簷篷及定期清理，沒料到仍難阻火警發生。他又憶述今早起火情況，驚見簷篷頂火光熊熊，但火勢不算太大，他嘗試開啟升降機旁消防喉救火，惟喉管水勢較弱，未能自行撲救，最終火勢蔓延。



平台住戶梁先生指，平台上儲放多箱雜物（翁鈺輝攝）

梁先生居住在涉事大廈4年，為起火平台其中一名住戶。他指今日在房內聽到外邊傳來巨響，於是跑出門外，赫見篷頂著火，梁先生大叫救命，立即通知保安「著火！ 著火！」，然後按火警鐘及報警。

他嘗試到升降機旁開啟消防喉，自行救火，未料消防喉水勢很弱「好似屙尿咁，好細，完全灑唔到」，他拿著喉管，將家中廁所外的煤氣罐淋濕，以防火勢蔓延發生危險。不久後，消防迅速到場拖喉灌救。

梁先生指，涉事平台4000多呎，他入伙前，平台已儲放多箱雜物，用綠色帆布蓋著。他又批評上址住戶經常亂拋垃圾煙蒂或晾曬的衣物，故他自行搭起簷篷，每星期會清理一次篷頂垃圾。大廈亦有張貼告示，警告住戶不要亂拋垃圾。

消防於火警受控後，召開記者會指，涉事平台有大量雜物，消防員需要移開雜物找出火頭灌救。至於起火位置是否僭建及起火原因，有待調查。

火勢猛烈。（網上影片截圖）

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部份雜物事後被移落地下，現場遺有石油氣罐。（林澤鋒攝）