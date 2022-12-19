荔景邨街市遭縱火牽連4舖　豆腐店老闆無奈：損失過萬元

荔景邨街市凌晨被縱火，紙紥舖、豆腐店等4間舖受牽連。大量貨品付諸一炬，開檔30多年的豆腐店老闆鄭先生表示，過往從未惹祝融，近10多年亦無收保護費的情況。他今早收到朋友電話着他早點返舖：「快啲嚟呀！呢度火燭呀燒到咩咁！」無奈已經損失過萬元貨品。



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今日（19日）凌晨約3時45分，荔景邨日景樓對開街市突有數間店舖同時起火，火勢猛烈。警方將案件列作「縱火」處理，葵青警區刑事調查隊接手跟進。早上到街市搜證並向檔主查詢。

豆腐店店主鄭先生表示，今早6時15分左右收到朋友電話叫他早點返舖，「快啲嚟呀！呢度火燭呀燒到咩咁！」他6時40分來到，已見豆腐店部分店面被燒毀，損失過萬元。

他稱在此開舖30多年未試過火警，近10多20年亦無收保護費的情況。據他所知，今次縱火疑為傻人所為，街市火警後悅麗苑亦有垃圾堆起火。

開檔十幾年的紙紮店店主趙小姐指兩年前曾被燒過化寶桶，今次則被燒去買給孫仔玩的玩具，價值數百元。金銀衣紙等貨物無恙，她不禁說：「呀真係菩薩保佑！」對於被縱火，她指「都唔擔心嘅，佢要咁樣做都無辦法。」

現場4間店舖受不同程度焚毀，其中1間花店對開，有大批貨架及盆栽付諸一炬。（陳永武攝）