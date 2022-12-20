幸福醫藥被指拖欠大判建藥廠工程費　判頭工人追討逾2000萬元尾數

近70年的老字號藥廠幸福醫藥，於2014年以2.3億元購入元朗工業邨中國染廠工廈前廠址，樓面面積約32萬平方呎，改建為藥廠，並聘請「昇柏營造廠（工程）有限公司」興建。然而二判申訴，2019年完成工程後，幸福醫藥拖欠大判「昇柏」工程費用約4000萬元，一層壓一層下，導致「昇柏」亦未有付清十多間判頭公司逾2000萬元工程尾數。



今日（20）早上約9時半，由多間判頭公司組成的「幸福苦主大聯盟」，約有30名判頭及工人到元朗工業邨宏樂街50-68號幸福醫藥廠址追討工程尾數。他們在藥廠門口拉起寫有「有汗出冇糧出」、「拖欠工程費幾年」等的白布示威。其間有多名警察到場了解情況。《香港01》記者正就此向幸福醫藥及「昇柏營造廠（工程）有限公司」查詢，暫未獲回覆。

判頭公司代表鄧先生表示，幸福醫藥藥廠興建工程由2017年至2019年進行，然而至今已近3年，幸福醫藥仍拖欠大判「昇柏營造廠（工程）有限公司」工程費用，導致至今「昇柏」還未付清工程尾數予各判頭公司。



鄧先生說，判頭公司已預先支付工人薪金，故未有出現欠薪情況，惟「昇柏」尚欠每位判頭200萬至300萬元工程費，即一共逾2000萬元，故他們組成「幸福苦主大聯盟」，冀幸福醫藥能儘快付清費用予「昇柏」，好讓「昇柏」能盡快找數。鄧先生稱，今次並非首次追討行動，於今年內已進行了6至7次，惟仍未得到回覆。他又提到，判頭公司負責興建廠房，廠內一磚一瓦都是由他們付錢，形容「這些都係血汗錢！」

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翻查資料，去年1月幸福醫藥發出傳訊令狀，指控「富勤保險（香港）」及「昇柏營造廠（工程）有限公司」違反簽署的保證金，內容保證需妥善履行及遵守有關項目工程之合約，索償合共約5,400萬港元。及後「昇柏」向高院遞交傳票以擱置法律程序以作仲裁。

但2022年2月5日，之前同為被告的「富勤保險（香港）」，反向昇柏控股有限公司及昇柏營造廠發傳訊令狀，要求「昇柏」就富勤及昇柏營造廠為擔保昇柏營造廠妥善履行及遵守元朗廠房發展項目之主要建築工程合約而簽立之保證金，向富勤存入港幣5,890萬元。「昇柏」正向高院申請反對富勤的簡易判決申請，該申請將於2022年12月審理。第二次傳訊令狀屬於高院訴訟編號高院建築及仲裁訴訟2021年第6號，並與第一次傳訊令狀有關。



據鄧先生了解，現時一切法律程序仍擱置中，未知工程尾數要等到何時才能到手。



《香港01》記者正就此向幸福醫藥及「昇柏營造廠（工程）有限公司」查詢，惟截稿前仍未得到回覆。