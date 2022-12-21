尖沙咀酒吧掟杯棍毆熱褲女案　警調查半個月拘兩男女

警方表示，留意到12月2日在網上流傳兩段影片，其中一段影片顯示多名女子於一間娛樂場所內懷疑因瑣事爭執，其中一名女子遭身旁酒客襲擊；而另一段影片則顯示一名男子於酒吧內遭多名酒客襲擊。油尖警區反三合會行動組人員接手調查。初步調查顯示，兩段影片為同一事件，發生於11月30日尖沙咀漆咸道南一樓上酒吧。人員根據線報及情報分析，昨日（12月20日）下午約6時，在尖沙咀區拘捕兩人，分別為21歲姓陸的本地女子、及20歲姓李的本地男子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。兩名被捕男女現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



其中一名被捕女子由警員押署。(警方圖片)

警方強調，一直致力打擊涉及三合會活動及相關訴諸暴力的罪行。警方呼籲「襲擊致造成身體傷害」屬嚴重罪行。一經定罪，最高刑罰可處監禁3年。

本月2日，網上瘋傳一段影片，一群男女於一間娛樂場所內消遣，其間眾女疑因事爭執，其中一名穿白色熱褲的女子突然遭人猛掟酒杯，她嘗試反擊無果，遭至少6女上前圍踩，更被人用酒瓶、方凳、棍狀物施襲，多名男子旁觀興奮叫囂稱「打佢！」、「擸嘢！」。她寡不敵眾，蜷伏在梳化上，有人見她一動不動，緊張喊道﹕「打死人喇」。