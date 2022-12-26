台中巴士司機辱罵老翁　港女生抱不平發聲　慘遭開車撞、推跌拳毆

台中一名巴士司機辱罵長者乘客，車上一名居台的港女生見義勇為替老翁發聲，結果慘遭開車撞、拳毆致傷。事發時一名年近八旬、行動不便的老翁登車，遭司機破口大罵，怒斥﹕「像你這種老人真不該搭公車！害我誤點！」女事主為老翁打抱不平，出言理論，沒料到對方疑惱羞成怒，後來開車將她撞倒，更衝下車施暴，拳毆其頭背及按在桌面施襲。女事主送院檢查後，初步證實頭、背、膝受傷。女事主的悲慘遭遇在台灣社交媒體瘋傳，引起不少網民撻伐，據台媒報道，當地市政府其後有介入調查。



該名居於台中的姓梁女插畫家於上周四（22日）發文，講述自己遇襲的遭遇，指當日上午8時45分，她與其他乘客乘搭一輛巴士時，一名看起來年近八旬的老翁，因行動不便，上車時較緩慢，稍為耽誤了時間，也不足一分鐘。惟老翁尚未坐下，便遭司機破口大罵﹕「像你這種老人真不該搭公車！害我誤點！行動不便就該坐計程車！或者叫家人接送！」

席間一位女乘客仗義執言：「阿北（阿伯）又不是自己想行動不便，而且照顧乘客的需要，不就是公車司機的責任嗎？」但司機沒有理會，越罵越起勁，更叫老翁別再坐他的車。

女事主於社交平台分享事件，指「我把事情記錄下來，除了警惕自己，也希望能夠讓大家引以為鑑。」（女事主fb圖片）

當時梁女坐在老翁前排，老翁着她幫忙拍悠遊卡（類似香港的八達通）和按下車鈴。聽着司機的辱罵，忍不住發聲﹕「司機你閉嘴吧！你從阿北（阿伯）上車罵到下車，一直說這些讓老人家難堪的話到底有什麼用？」

司機聞言突然停車，當時距老翁要下車的車站僅20公尺距離，訛稱壞車便將乘客趕下車，女事主無奈攙扶老翁過路時，卻發現巴士竟企圖開車離開，憤而衝前，站在巴士前與司機對質，「你不是報稱公車（巴士）壞掉了嗎？我和你在這裏等公司的人來。」

司機將女事主按在桌面上施襲

不料司機將車往前駛，直至撞到梁女都沒有停下來，將她推後一段小距離後，司機直接下車對她施襲，梁女於文中形容遇襲經過﹕「司機把我推跌幾次，又把我從地上拎起來往別的地方掉，期間不斷揮拳向我的頭和背部，並一度把我按在刮刮樂的桌面上施襲。」面對一連串的連推帶打，梁女竟毫無還擊之力，最終「圍觀的人變多。司機將我從桌面推倒地上後，登上公車，揚長而去。」

後來梁女到醫院驗及到派出所備案，醫生初步診斷其頭部鈍傷、背部挫傷及左側膝部挫傷。司機和公司代表到派出所提出調解，對方曾「推卸責任、假裝失憶、捩橫折曲」，直至台警建議梁女考慮提告，對方才害怕，下跪鞠躬致歉，梁女最終以6000元台幣接受和解，「我以為小徵大戒，對方就願意正視問題。」沒料到簽和解書後，梁女才發現魔鬼在細節，對方在調解書「聲請人」一欄，除了司機個人資料外，還加入公司資料，即她也連帶放棄向公司爭取賠償，而對方不曾就此作出解釋。後來梁女再與巴士公司聯絡，對方亦不保證將肇事司機解雇。

台媒﹕交通局要求巴士公司翻查影帶 釐清事發過程

根據台灣媒體報道，事件於當地網上廣泛流傳後，網民紛紛炮轟巴士司機的行徑，當地市政府其後有介入調查。台中市交通局指出，經查此案為22日上午台中客運290路駕駛員執勤時疑有不當舉止，交通局已要求台中客運調閱事發班次的影帶，以釐清事發過程，駕駛員如確實有言詞不當或出手打人行為，交通局絕不寬貸，將依照乘車補助契約最高可處分台中客運3萬元，並納入公車評鑑扣點，此將影響後續業者虧損補貼額度。

市府又指，雖然當事人已與司機初步達成和解，若後續民眾有提出需求，市府也將提供相關行政協助，維護乘客必要權益。

港台網民齊撐女事主 感謝仗義執言

港台不少網民知悉事件，都替女事主的遭遇感到憤怒，也感謝她當時仗義執言，「 影低瘀傷相片做証，買支雲南白藥噴霧噴吓，妳好西利，女英雄」、「謝謝妳見義勇為，但這段經歷真的好讓人生氣怎麼可以有這麼壞的人！！」、「保重呀，好好養傷。估唔到公車司機都可以惡成咁，太可怕了」、「呢d咁既人一定要告，好過份啊...祝妳早日康復」、「我佩服妳的勇敢，希望妳早日康復，遇到類似的事，請大聲呼救並打電話報警，我也要來譴責抵制這家公車公司」。