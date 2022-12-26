淺水灣命案｜菲籍司機涉協助自殺被捕　獲准保釋候查

淺水灣南灣道咪錶停車場本月19日發生命案，患有末期胰臟癌的六旬男子與同居妻子，被揭於車內昏迷不醒，最終夫死妻昏迷。消息指，夫婦聘用的菲律賓籍司機，當日上午按照老闆娘的指示，協助將半昏迷的老闆扶上私家車，以及接載兩人到事發現場，兩人隨後在車內燒炭及服藥。事後司機雖然曾用水淋熄炭及將炭搬離車廂，並通知兩人的侄兒代為報警，但警方初步調查後，相信涉案司機曾協助兩人自殺，涉嫌「協助或教唆他人自殺」罪名被捕。警方今日表示，48歲被捕外籍男子已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。



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事發於本月19日上午10時許，66歲姓吳男子在中半山地利根德里的寓所陷入半昏迷，姓鄺（62歲）妻子命令司機合力將吳男扶上車，再吩咐接載兩人前往淺水灣南灣道咪錶停車場，及後吳妻在車內燒炭及服藥輕生。司機後來驚揭夫婦於車內昏迷不醒，立即將炭淋熄及放到山邊，隨後通知他們的侄兒報警。



警方接報到場，在現場檢獲遺書。吳男被送院急救，可惜終告不治；吳妻則被送往深切治療部。吳男死因有待驗屍後確定。警方經初步調查，相信涉案司機曾協助兩人自殺，涉嫌「協助或教唆他人自殺」罪名被捕。案件暫列自殺協定及協助或教唆他人自殺處理，交由西區警區重案組第一隊跟進。

警員檢走證物調查。（馬耀文攝）

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