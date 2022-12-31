警方消防搗觀塘工廈無牌酒吧　拘12人檢酒類飲品

觀塘警區特遣隊、重案組及西九龍機動部隊人員聯同消防處人員昨日（30日）晚上約6時，展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的跨部門聯合行動，打擊觀塘工業區內的無牌賣酒場所。

行動中，人員在觀塘道一工業單位搗破無牌酒吧，檢獲啤酒及烈酒共170枝，總值約1萬元。警員拘捕12人，其中8男3女（年齡介乎45歲至54歲）為酒客，涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕；另外，該酒吧負責人則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。



行動期間，消防處人員亦在觀塘多幢大廈進行巡查，調查是否有處所持有人沒有遵從法例規定為處所提供消防裝置或設備，違反香港法例第636章《消防安全（工業建築物）條例》及在工廈走火通道堆放雜物，違反第95章《消防（消除火警危險）規例》。巡查期間，消防處人員在大廈內多處發現有違反消防條例的情況，並已即時採取執法行動，要求有關人士將火警危險消除。

警務處及消防處人員呼籲市民切勿光顧無牌酒吧，此舉除干犯法例外，在不合規格的處所逗留亦會有火警及其他潛在的危險。為了阻止上述情況蔓延，觀塘警區自2021年起，已將224個涉嫌違反地政條例的工廈單位向地政署轉介。地政署人員亦已作出跟進行動。