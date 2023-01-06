美林邨奪命火警｜現場有助燃劑　火勢蔓延快有可疑　重案組接手查

大圍美林邨美槐樓今日（6日）發生奪命火警，造成1死6傷。消防在起火單位發現有助燃劑，而且火勢蔓延速度很快，並不尋常，因此認為火警起因有可疑，由沙田分區重案組接手調查。

起火單位的45歲張姓女戶主面部及手部燒傷，在26及27樓梯間被消防發現；其15歲女兒在單位內被燒焦，張婦的44歲男朋友則吸入濃煙，在單位洗手間內昏迷不醒，初步傷勢為吸入性損傷。



消防處助理消防區長王坦稱火警起因有可疑。（楊嘉朗攝）

消防處助理消防區長王坦稱，今晨5時46分接報發生火警，4分鐘內到達現場，出動9部消防車5部救護車共60名人員到場救援，另外火警調查專隊及消防犬亦到場協助。火場面積6米乘5米，火勢非常猛烈，濃煙密佈。消防共出動1條喉及1隊煙帽隊灌救，約20分鐘將火大致救熄。

消防破門進入單位，在大門附近發現15歲女死者，並在廁所內發現男戶主，他昏迷不醒。另外在涉事樓層的梯間發現女戶主，她面和手燒傷，而該樓層4名鄰居（10至63歲），因為吸入濃煙不適要送院。由於現場發現有助燃劑，而且火勢蔓延速度很快，並不尋常，因此認為火警起因有可疑。

王坦續稱，由於火警發生在清晨時份，大部份居民都熟睡中，消防員要時間疏散他們落樓。火警中，消防在不同樓層疏散30名住客，另有50名居民自行疏散至安全位置。

警方田心分區指揮官警司黃孝萱指男女戶主是情侶關係。（楊嘉朗攝）

警方田心分區指揮官警司黃孝萱指出，起火單位女戶主45歲姓張，15歲死者是她的女兒，而44歲男傷者是張婦的男朋友，三人都持有本港身份證，該家庭並沒有家庭暴力記錄。沙田警區重案組第2隊接手跟進，警方會與消防繼續調查起火原因。

政府化驗所人員在起火單位內搜證。

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