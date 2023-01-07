炮台山「14K」男遇襲案涉金錢糾紛　警拘幕後主腦及2名刀手

本周三（3日）炮台山發生傷人案，綽號「菜頭」的黑幫「14K」男子在電氣道160號街頭被2名刀手襲擊，其中手指幾乎被斬甩。警方經追查後，在港、九、新界採取行動，拘捕幕後主腦及兩名刀手共3人，涉嫌傷人，事件相信與金錢糾紛有關。



警方東區警區刑事部高級督察劉志峯，今日（7日）交代案情稱，案發於本周三凌晨3時左右，54歲男子在電氣道160號一幢住宅大廈外，遭兩名蒙面歹徒持牛肉刀襲擊。傷者左前額及手腳多處中刀受傷，刀手逞兇後逃去無蹤；有途人目擊血案，致電報警。

警方接手後展開多方面調查，包括翻查閉路電視錄影、情報分析及調查傷者的背景，相信事件涉及一宗數萬元的金錢糾紛。警方過去兩日（5及6日）採取行動，分別在北角、牛頭角及上水突擊搜查目標單位，結果拘捕3名本地男子，年齡介乎43至48歲，他們均有黑社會背景，報稱貨車司機及搬貨工人。3人分別是事件的幕後主腦及兩名刀手，而傷者與幕後主腦是相識的。

傷者目前仍然留院治理，情況穩定。東區警區反三合會行動組繼續跟進案件。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，可致電3660 1709與調查人員聯絡。

警方交代案情。（黃偉民攝）

消息稱，54歲姓蔡傷者有黑幫14K背景，綽號「菜頭」，大約1年前曾經向黑幫「湖南幫」一名頭目「湖南鬆」位於北角數間釣魚機賭檔「收陀地」，但遭對方拒絕，其後「菜頭」帶齊人馬前往釣魚機賭檔「掃場」搗亂，雙方因此結怨。坊間釣魚機賭檔管理人都知道事件，眾所周知兩人關係惡劣，不排除上次「掃場」埋下導火線，因而派人施襲狂斬。

遇襲當日「菜頭」傷勢不輕，左手掌有一條5厘米長刀傷，左手尾指幾被斬甩，左前額和右手腕則分別有一條10厘米長傷口，最長刀傷是右大腿外側，長達20厘米。