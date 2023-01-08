興東邨奪命火｜焦屍暫未能辨認身分　消防相信有可疑　重案組跟進

西灣河興東邨興祖21樓一個單位今日（8日）發生奪命火警，消防員半小時內將火救熄，事後在起火單位發現一具嚴重燒毀的焦屍，暫時不能辨認性別和身分，由於起火位置和火勢蔓延速度並不尋常，消防初步相信火警有可疑，案件交由東區警區重案組第一隊跟進。

據了解，起火單位本身由一名49歲姓張男子獨自居住，但暫時未能證實他是否死者。



署理高級救護主任盧祖官、消防處高級消防隊長容兆恒，以及警務處柴灣分區助理指揮官（行政）劉智昕（左至右）交代案情。（朱永倫攝）

消防處高級消防隊長容兆恒交代指，消防處今午4時26分接獲報告，指西灣河興東邨興祖一個單位發生火警，消防員接報後4分鐘內到達，消防處調派15輛消防車和1輛救護車，出動57名消防和救護人員，動用一條喉和一隊煙霧隊救火，至下午4時52分將火救熄，約500人自行疏散，今次行動遇到兩個困難，其一是火勢非常猛烈，現場濃煙密布，第二個困難是消防起初接報指起火地點位於33樓，但消防員迅速確定是21樓。

容兆恒指出，起火單位位於21樓，面積大約4米乘5米，消防員事後在單位發現一具燒焦屍體，火警調查犬亦到場調查火警原因，消防發現起火位置和火勢蔓延速度並不尋常，初步相信火警有可疑，但起火期間沒有發生爆炸。署理高級救護主任盧祖官補充指，暫時不能辨認焦屍身分。

西灣河興東邨興祖樓一個單位發生火警，火勢猛烈，一度傳出爆炸聲，冒出大量濃煙，直衝半空。（facebook群組「香港突發事故報料區」圖片）

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警務處柴灣分區助理指揮官（行政）劉智昕指出，救熄火警後，確定火勢沒有蔓延到其他單位，其他居民沒有受傷，至於涉事單位本身由一名男子獨自居住，事後發現的遺體嚴重燒毀，不能辨認性別，至下午5時05分證實死亡，案件交由東區警區重案組第一隊跟進，除了肇事樓層之外，其他樓層已經解封，居民可以返回寓所。