洗黑錢集團利誘外傭借戶口　清洗$3500萬犯罪得益　警拘18人

一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團涉嫌利誘在港外傭開立銀行戶口，繼而利用最少33個傀儡戶口，清洗多宗騙案的犯罪得益，款項涉及3500萬港元，警方經調查後拘捕18人，成功搗破集團，正追查款項下落。



警方財富情報及調查科督察黃錦榮交代案情。（陳浩然攝）

警方財富情報及調查科督察黃錦榮交代案情指，部門去年5月主動展開情報主導行動，經深入調查和情報分析，成功鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，涉嫌操控外傭在香港設立的銀行戶口，清洗不同詐騙案的犯罪得益，集團透過社交平台及外傭社交圈子，以1000元至2500元報酬利誘外傭開立銀行戶口，繼而交出銀行卡和密碼，集團同時要求騙案受害人將款項存入傀儡戶口，2021年5月至2022年10月期間，集團利用最少33個傀儡戶口清洗3500萬港元犯罪得益，當中1100萬元被證實和25宗網上情緣騙案、2宗電郵騙案和2宗投資騙案有關，相關騙案發生在2021年3月至去年8月，傀儡戶口收到款項後，集團進行多次轉帳，以逃避警方追查，集團繼而經自動櫃員機提取款項。

警員昨日（9日）展開代號「義網」行動，前往港九新界多個處所，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及串謀「洗黑錢」罪名拘捕18人，成功瓦解該個集團，檢獲一批銀行卡及手提電話等證物，被捕人分別是一名尼日尼亞籍男子，一名孟加拉籍男子及16名印尼籍女子，年齡介乎29至49歲，其中2男3女是集團骨幹成員，仍然被扣留調查，餘下13人則是傀儡銀行口戶口持有人，已獲准保釋候查，今年4月中旬向警方報到，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

黃錦榮表示，警方正展開「反洗黑錢月」宣傳教育活動，加強市民和業界對洗黑錢的認識，呼籲僱主留意外傭收到銀行信件會否變多，提醒他們切勿將銀行戶口租出或售賣給其他人處理來歷不明資金，重申洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判囚14年和罰款500萬元，市民切勿以身試法。