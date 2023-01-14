惡煞持刀夜闖元朗安樂路工廈圖尋仇　警反黑組調查　拘5男涉毆鬥

元朗安樂路昨日（13日）凌晨有大批黑衣男子，包圍一工廈地下入口，疑意圖登上工廈樓上無牌酒吧尋仇，部分人持刀並不斷敲打閘門，惟閘門鎖上無功而還。警方接報到場未有發現，案件原列作「可疑人發現」。



元朗警區及屯門警區反三合會行動組人員經深入調查後，同日採取聯合行動，在區內拘捕5名年齡介乎16歲至34歲本地男子，涉嫌「毆鬥」。行動仍然進行中，警方不排除有更多人被捕。案件交由元朗警區反三合會行動組第二隊跟進。



大批男子持刀於安樂工業大廈對開聚集。（網上圖片）

警方昨日（13日）約凌晨1時半接獲途人報案，指有10多名穿黑衣男子持刀聚集，並嘗試進入元朗安樂路一工廠大廈惟不果，其後離去。警方到場後沒有發現任何人，四處兜截後亦無發現，案件列作「可疑人發現」處理。據了解，事件相信與樓上的無牌酒吧有關，懷疑涉及黑幫尋仇。

據了解，安樂工業大廈樓上開設了多間無牌酒吧，過往經常招惹是非。例如去年10月8日，一名有「新義安」背景的22歲男子「阿雀」，於上址無牌酒吧內慶祝生日，後來與另一名有「和合圖」背景的22歲男子「粒粒」因爭女問題發生衝突。「阿雀」其後在附近一間以沙嗲牛肉麵馳名元朗的「永順食店」吃早餐時遭刀手襲擊。警方就該案件拘捕至少8人，包括案中主腦「粒粒」。事後警方亦派員掃蕩上址一帶的無牌酒吧。