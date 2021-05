96歲「樂壇教父」Uncle Ray疫情下宣布榮休：人生有盡，音樂無限

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-05-06 23:16

有「樂壇教父」之稱,現年96歲的Uncle Ray(Ray Cordeiro,郭利民)縱橫香港廣播界逾70載,多年來主持電台節目,以音樂慰藉人心。他在今日(6/5)宣布因疫情影響,將於5月中告別電台主持工作,正式榮休並開展新生活。

Uncle Ray 縱橫香港廣播界逾 70 載,多年來透過主持電台節目,以音樂慰藉人心。(香港電台提供)

現時Uncle Ray在香港電台第三台主持節目《All The Way with Ray》,至今超過40年,在直播室推介西方音樂。他在主題「千里同行 終須一別」的退休聲明中透露,自去年12月聽從家人及朋友勸喻暫休,留家抗疫:「新冠病毒肆虐,身邊的朋友都勸阻我繼續上班。無論我心境如何年青,也得承認自己年事已高,風險極大,只好聽從勸告,暫別直播室,沒想到一停便是四個月。疫情嚴峻,回歸無期,讓我放了一個『悠長』假期」,也多了時間思考未來。」

Uncle Ray 熱愛音樂,也喜歡在節目中與樂迷交流。他在退休聲明中提到︰「過去無數的日子,我放下唱片,除低耳機,關掉咪高峰,離開直播室,不會有什麼特別感覺,因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定……我要退休了!」在1980年告別公務員生涯的Uncle Ray笑言,自己距離上次「榮休」超過40年,而且工作比第一個職業生涯還要長,並指精彩程度也不遑多讓,好比活了兩次。又說:「退下來不等於停下來,我還是與音樂同在。我深信人生有盡,音樂無限。」

2000年,Uncle Ray被列入健力士世界紀錄大全成為「全球持續主持電台節目最長久唱片騎師」,照片攝於香港電台千禧新歲酒會。(香港電台提供)

Uncle Ray 於1924年於香港出生,1949年加入麗的呼聲出任撰稿員,後獲升為唱片騎師,主持首個節目《Progressive Jazz》。及後他於1960年加入香港電台,自此一直在港台英文台工作,並由1970年開始主持香港最長壽的電台節目《All The Way with Ray》。

Uncle Ray第一份工作是加入麗的呼聲出任撰稿員,此照片攝於麗的呼聲錄音室。(香港電台提供)

他除了在節目中推介西方流行音樂,亦曾經為聽眾帶來不少樂壇經典歌手及樂隊訪問,其中Uncle Ray於1964年獲派往英國廣播公司(BBC)修讀一個為期三個月的課程,期間曾兩度貼身訪問著名樂隊 The Beatles,其後於樂隊到訪香港時再獲專訪機會,前後共訪問他們三次。Uncle Ray更將現場演奏帶入港台節目,為許冠傑、蓮花樂隊、泰迪羅賓、Joe Junior本地年輕樂隊及歌手提供演出平台,傾力推動本地樂壇發展。

Uncle Ray多年來獲得不少嘉許及榮譽,包括於1987年獲頒大英帝國員佐勳章;1997年獲港台頒發「廣播成就榮譽獎」;2000年被列入健力士世界紀錄大全成為「全球持續主持電台節目最長久唱片騎師」;2008年獲香港特區政府頒發銅紫荊星章;2012年獲香港演藝學院頒授榮譽院士。廣播處長李百全感謝Uncle Ray對廣播界的貢獻︰「Uncle Ray多年來透過主持電台節目服務公眾,並積極推動流行音樂文化,他的成就有目共睹。香港電台衷心祝願Uncle Ray榮休後有如蒼松翠柏,身心康泰!」

Uncle Ray 將於下星期(10-14/5)重返錄音室主持最後一周《All The Way with Ray》,與各位聽眾在大氣電波中敘舊和道別。他亦會於下星期日(16/5)現身港台第二台節目《2000靚歌再重聚》,與主持區瑞強及聽眾分享更多人生精彩故事及介紹他最新出版的自傳,節目更請來泰迪羅賓、Joe Junior與鄭東漢,憑歌向Uncle Ray致敬。