油麻地4漢深宵街頭擄走男子　七人車鏟上行人路逃去無蹤

油麻地發生懷疑擄人案。今日（16日）凌晨，4名大漢在油麻地彌敦道近碧街街頭，將一名男子捉上接應的七人車，惟逃走時撞到一輛城巴，同時為避車走捷徑，竟然駛上行人路，最後往旺角方向逃去無蹤。警方正展開調查，包括追尋涉事七人車及事主下落。案件暫列非法禁錮，交由西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。



警員拍攝巴士損毀的位置。

警方稱，凌晨5時15分，一輛城巴N23在彌敦道近碧街巴士站上落客，有乘客目擊一輛七人車上突然跳下4名男子，有人拔出利刀，恐嚇街頭一名男子，並將他拉上七人車。七人車隨即開行，但倒駛時撞到城巴的車頭。七人車也不理會，往旺角太子方向絕塵而去。警方將案件暫列非法禁錮，交由西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。

網上流傳一短片，相信是巴士乘客拍攝，可見涉事白色七人車撞城巴後，因為被其他車輛阻擋去路，竟然駛上行人路，衝行約20米、繞過車龍後再落行車線，往旺角方向逃去；七人車車尾泵把損毀。

消息稱，事發時該部七人車駛至巴士站旁，車上多人落車，將街頭一名男子強行擄上車，離開時與一部準備離站的城巴輕微碰撞，致巴士車身留有漆油。現場留下一隻拖鞋，警方到場圍封調查。據報西九龍衝鋒隊及油尖反黑組先後到場，並向城巴車長了解事件。