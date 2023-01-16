婦人不滿乘客拒行入車尾以身攔車　九巴：已1年6次加強皇后山服務

日前粉嶺一輛78A線九巴疑因乘客拒絕行入車尾，令候車乘客未能上車，一名中年婦人憤而走出馬路，以身攔車，阻止巴士駛離。九巴今日（16日）表示，事發在上周五（13日）晚上11時許，車長就事件通知公司，報警處理，公司感謝車長耐心和專業地處理事件；又稱九巴過去一年已6次加強皇后山的巴士服務，其中涉事的78A線已於周一至周五繁忙時間加開特別班次，以及延長服務時間。



事發當晚一名據稱未能登上巴士的中年婦人以身攔車，可見巴士下層車尾仍有空間供人站立，但車頭則迫滿乘客。（facebook皇后山之友/網民Chan Peter片段截圖）

九巴指出，上周五晚上11時許，九巴一輛由粉嶺前往皇后山的78A線巴士，駛離逸峯巴士站時被一名女子攔截，車長通知公司，報警處理。該公司旗下所有巴士車廂均設置廣播系統，車長可利用廣播呼籲乘客盡量走入車廂，會繼續在有需要時加強廣播。

九巴強調，一直重視皇后山居民的出行需要，除加強78A線服務外，亦於去年增設78B線，為皇后山居民提供於早上繁忙時段前往上水的服務；來往皇后山及荃灣的278A線則已延長服務時間及加密班次。公司又稱會繼續密切留意乘客需求，投放適當的車務資源，為皇后山和相關地區居民及旅客提供足夠服務；香園圍口岸日後落成啟用後，皇后山居民可接駁路線78A及79K來往打鼓嶺及香園圍口岸一帶。

未能登上78A線九巴女子以身攔車的片段，於上周六（14日）被上傳至互聯網，片段可見，該輛九巴由粉嶺開往皇后山，駛至沙頭角公路龍躍頭段逸峯對開巴士站時，車上座位已坐滿人，下層車頭亦有多名乘客站着，但車尾企位相當鬆動，有足夠空間讓更多人上車。惟車頭乘客未有移步至車尾，導致巴士站大批候車市民無法上車，眾人相當鼓躁，其中一名中年婦人疑感不滿，走出馬路中線，以身攔車，阻止巴士駛離。拍片者指「因為啲人唔肯褪入去啦，所以阿姐唔畀架巴士開」、「你睇下呢啲人呀，全部都唔褪入去畀人上車，跟住我哋仲有好多人喺𠵱度啦，等咗兩、三班車，啲司機都唔停車畀我哋上車」。

有網民則認為78A線巴士密度足夠，「但管理方便應該可以有好大空間改進」，認為應訓練司機嚴守守則，指示乘客何處有空間；亦有人稱認識涉事車長，「巴士司機已經係前一個站叫啲人行入啲，咁啲人唔行入去，究竟係司機責任定係乘客責任？」。網民又指出，乘客亦應發揮香港人精神，主動讓出空位供他人上車；亦有街坊身同感受，「我哋試過逸峰連續三架車都唔停站，唔知點解啲人可以咁自私，將心比己，自己上唔到車嘅時候會點樣呢？」

攔車婦人的行為有可能犯法，根據《道路交通條例》（條例）第48條，如行人無故走出馬路或亂過馬路，可被罰款2,000元；條例第49條則列明，如行人沒有合法權限或合理辯解下干預車輛行駛，可被罰款5,000元及監禁12個月。