警去年破案率近10年新高　今年9日內破12案拘7人

警方交代去年整體治安情況，當中去年1月至10月，行劫案錄得64宗，比較前年同期105宗下跌近4成，爆竊案則錄得724宗，和前年同期1,261宗相比，減少超過4成，爆竊和行劫案宗數為近30年最低，至於破案率是近10年新高，當中行劫案破案率高達7成。警方表示一直不遺餘力打擊罪案，從多方面做好防罪滅罪工作，包括加強在罪案黑點進行巡邏，搜集情報並作出分析，以及採取相應的執法行動，致力維持社會治安，保障市民的生命和財產安全。



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警方又表示今年繼續針對在各區發生的數宗行劫案和爆竊案積極作出調查，包括翻查和分析大量閉路電視片段，在案發地點和相關地方進行搜證和科學鑑證等調查工作，以及向相關人士作出調查，人員迅速鎖定疑犯身份，並採取拘捕行動。警方本月9日至17日期間9日內偵破3宗行劫案和9宗爆竊案，總共拘捕7人，起回逾40萬失物。

旺角總統商業大廈2樓一間錶行遭兩名刀匪劫去勞力士錶及20萬元現金等，店主夫婦（左及中）協助警員調查。（梁偉權攝）

最大一宗金額的行劫案發生在本月12日，兩名男匪徒喬裝客人進入旺角區一間鐘錶鋪，其後亮出一把牛肉刀指嚇店鋪負責人，劫去店內7隻手錶、20萬元現金及2部手提電話，總值超過140萬元，賊人隨即離開商場登上的士逃去。警方2日後（1月14日）拘捕一名26歲越南籍男子，涉嫌干犯「行劫」、「襲警」及「拒捕」罪，檢獲失物包括一隻價值29萬的勞力士手錶、11萬現金以及疑匪犯案時身穿的衣物，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方指發現部分地鋪商戶只是使用普通鎖，甚至離開時沒有鎖好閘鎖，讓賊人有機可乘，相關住宅爆竊案中，賊人會隨住戶進入大廈或從窗口入屋，警方提醒市民，年近歲晚，商戶和住戶都應該提高警覺，鎖好門窗及大閘，避免存放大量現金和貴重物品，同時留意陌生及可疑人士，提防盜賊。

警方希望市民大眾與警隊攜手合作，多加留意身邊的人和事，如有發現任何可疑之處，務必即時通知警方，防止罪案需要市民大眾的配合和協助，警方亦會一如以往，於各區加強巡邏以防止罪案，確保公眾安全，讓市民能歡度佳節。