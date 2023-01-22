平治拒受查　時速180公里狂飆　追逐23公里　兩男元朗涉7宗罪被捕

青葵公路發生驚險追車事件，凌晨零時許，警方新界南交通部特遣隊人員，在青葵公路駕駛警車巡邏，途至荔景對開時，車牌識別系統發現一輛黑色平治的行車證過期，於是響號截查，惟該車聞聲反而加速逃走，警員隨即追前，並通報上峰要求增援。



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警車一直尾隨追捕，沿青葵公路駛入長青隧道，途中「隱形戰車」加入。該平治沿汀九橋行駛，入大欖隧道、博愛迴旋處、雞地，再轉入區內小路，至大棠路與十八鄉路交界，距離首先發現的第一現場約23公里，由於紅燈塞車，平治「夾硬」撞前車及「揳車罅」試圖突圍，但不成功，車上兩人棄車，分別向相反方向逃走。警員當場擒獲涉事司機，但被乘客逃離現場。

警方隨即封鎖現場車輛調查，證實涉事平治為未在港登記車輛，司機亦未能出示駕駛執照；追捕期間，違反多項交通規例，包括多次衝紅燈、逆線行駛、切雙白線等，超速行車，時速一度高達180公里。

此外，警方為司機進行口腔測試，發現樣本對冰毒及可卡因呈陽性反應，但司機拒絕進一步提供進行血液測試，隨即將他拘捕；稍後在天水圍拘捕男乘客。警方召緝毒犬到場協助搜索，車內未有尋獲違禁物品。

至於無辜被撞的有3輛私家車及1輛的士，沒有人受傷。警方將案件交由新界北交通意外調查組跟進。

網上車cam片顯示，一輛平治疑在大欖隧道中線高速行駛，一輛警車及一輛「隱形戰車」尾隨響號窮追。3輛車駛過時均發出相當震撼的巨響。有網民笑言：「隧道裡面咁似啲F1 賽車聲嘅」、「咁快賀歲盃」；但亦有人質疑，該片段的聲效疑似後期加工。

警方經調查後稱，新界南警區交通部人員沿青葵公路巡邏期間，透過自動車牌識別系統發現平治的行車證逾期，遂上前截停，惟它沒有停下，並往新界方向逃去，其間途經青葵公路、長青隧道及大欖隧道，最後在元朗大棠路及十八鄉路交界撞到停泊的3部車才停下，其中1車再向前撞另1私家車。平治司機及乘客棄車逃去，但42歲姓王司機即場被制服拘捕。

警員其後於天水圍天恩路一酒店外截獲姓黎（30歲）乘客，其後在他酒店房間檢獲約3克懷疑「冰」毒及一批懷疑毒品吸食工具。

司機涉嫌危險駕駛、無牌駕駛、駕駛未獲牌照車輛、駕駛時沒有第三者保險、拒絕提供血液樣本作分析、藏有危險藥物及藏有工具可作吸食用途被捕。乘客則涉嫌藏有危險藥物及藏有工具可作吸食用途被捕。二人現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。