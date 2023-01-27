荃灣三級火｜150名消防出動　火場面積大　水源偏遠增灌救難度

荃灣橫龍村三級火警焚燒近3小時，兩人吸入濃煙不適送院。消防稱，由於火場面積大，而且距離水源遠，須要升為三級增加人力協助灌救，火警起因仍在調查中。



消防處消防區長余子傑今（27日）晨交代火警詳情，指​荃灣橫龍村在凌晨約4時11分一個車房發生火警，消防隊到場發現3間鐵皮屋起火。余子傑續指，由於火勢猛烈，火場面積大，達到30米乘30米，而且現場位置離水源偏遠，火警有蔓延趨勢，消防經評估後於凌晨4時39分將火警升為三級。

消防調派29輛消防車及6輛救護車到場，出動150名消防及救護人員，動用6條喉及6隊煙帽隊灌救，並使用無人機協助滅火。火勢於6時48分被包圍，並於6時56分大致被救熄。事件中77名村民自行疏散，一名15歲少年及一名80歲的老翁吸入濃煙不適，送往仁濟醫院治理。消防員仍在現場為火場降溫，暫時未找到危險品，至於火警原因仍在調查中。

余子傑表示，起火3間鐵皮屋在火場中央位置，鐵皮屋主要擺放雜物，但有2間住人，共有16名住客，已疏散到安全地方。消防已聯絡民政事務署，將為住客協助安排住宿。

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現場所見，起火一列鐵皮屋火光熊熊，濃煙席捲半空，遠處清晰可見；火場毗鄰則有大樹被波及、路邊亦有車輛「葬身火海」，僅燒剩車架。多名居民僅身穿睡衣，倉皇逃生至空曠草地暫避，救援人員打開附近空置貨櫃，讓部份居民入內擋風禦寒。

消防處於凌晨5時34分發出特別通知，呼籲如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

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現場火勢猛烈，有車輛懷疑被波及，燒剩車架。（劉定安攝）

現場火勢猛烈，有車輛懷疑被波及，燒剩車架。（劉定安攝）