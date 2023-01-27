八旬翁坐電動輪椅駛上觀塘道　車群中穿梭兼切線　交通警到場截獲

今日年初六（27日）中午12時半，一名老翁坐電動輪椅在牛頭角觀塘道往彩虹方向前行，途經駕駛者見狀紛紛報警。警方到場迅速截獲該名88歲輪椅漢，他沒有受傷，警誡後帶領他返回行人路，准予離開，案件列發現遊盪人士。網上有駕駛者上載車CAM片，可見老翁操控電動輪椅沿觀塘道西行，其間更曾切線，旁邊車輛川流不息，非常危險。



警員截獲該名輪椅漢。（Perry Leung圖片）

以往不時發生同類事件，2021年2月22日，一名駕駛電動輪椅的老翁出現在呈祥道。當時有車CAM片影到，伯伯駕駛電動輪椅在快線靠路欄的位置行駛，旁邊不斷有車快速經過，有一輛客貨車保持距離尾隨、疑似放慢車速保護伯伯。

+ 2

另外，2020年6月，一名患有腦退化的伯伯日前誤闖觀塘繞道，當時一名途經的熱心鐵騎士發現立即放慢車速保護，及報警求助，並一直尾隨伯伯，直至警察到場處理。

根據現行法例，電動輪椅不屬車輛，若市民於行人路或馬路不當地使用電動輪椅，對其他道路使用者產生危險，都有機會觸犯相關法例。根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或明顯需要在行人路上駕駛、或在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛；及或作出任何行為導致公眾地方、運輸或交通受損或遭受阻礙，分別可能觸犯「在行人路上駕駛或策騎」或「導致公眾地方/航道/運輸/交通受損/遭受阻礙」，一經定罪，可處監禁3個月或罰款2,000元。警方提醒市民，電動輪椅是部分傷殘人士和長者的代步工具，切勿濫用。