尋狗｜比高犬Chaco遭煙花嚇走4日未尋回　主人擬八鄉露營尋愛犬

農曆新年期間新界不少鄉郊地方有人非法放煙花、燒炮仗，連日網上多則帖文，表示有貓狗遭煙花或炮仗巨響嚇走失蹤、甚至不幸被車撞死。一隻名叫「Chaco」（又名77）的比高犬在年初二（23日）晚上於元朗被放煙花聲響嚇走，走失4日至今晚（27日）仍未尋回，大批熱心市民正協助尋狗，有關尋找Chaco的WhatsApp群組更有逾250人加入。Chaco主人Vicky和Jason今晚接受《香港01》訪問表示，打算今晚到八鄉河背村露營，希望透過燒烤香味，吸引有可能在附近的Chaco現身團聚。



走失的比高犬Chaco（又名77）。（狗主提供）

Jason表示，他自Chaco一出生已開始飼養，他們本身居於港島，年初二帶同Chaco到元朗朋友家中燒烤，豈料當晚有人放煙花，一向膽小的Chaco遭人巨響嚇走，至今5日仍不知所終。他與Vicky為尋回愛犬，連日來每日只睡兩三小時、甚至只在車上小睡，今晚則打算到河背村露營，希望可「生個火、燒啲嘢食香味」，假如Chaco在附近，盼牠聞到香味就會現身與主人見面。

Jason提及，最近一次有人看見Chaco已是前日（25日）年初四早上約5時，當時有大欖隧道職員通知他與Vicky，表示在隧道行政大樓看見Chaco，惟職員叫牠的名字時，牠又再疑受驚跑走。GPS信號顯示Chaco之後向山上，跑到大欖七渡河一帶，惟其後信號再次消失。Jason指出前日早上GPS裝置只餘不足一半電量，到現在電力可能已耗盡。

走失比高犬Chaco（又名77）（狗主提供）

Chaco資料：

名字：Chaco，又名77

體重：約11公斤

外表：呈啡黑白色，額頭有白色Y字形分界，腳和尾巴尖端呈白色，身上有灰色頸圈、啡色GPS裝置及金色圓形名牌

性格：膽小，聽到「食骨骨」會知道有食物，喜歡「咇咇」聲玩具

最後出現位置：1月25日早上約5時在大欖隧道行政大樓被發現，之後跑到大欖七渡河一帶

市民如發現Chaco行蹤，可致電6080 4963（Vicky Ho）或6924 0036（Jason Chan）聯絡狗主。



走失比高犬Chaco（又名77）的尋狗啟事（狗主提供）

逾250人入WhatsApp群組助尋Chaco

協助尋找Chaco的WhatsApp群組至今已有逾250人加入，不少熱心市民更分成小隊上山尋狗，今日及明日（28日）分別有近20隊市民「留名」上山。群組成員楊小姐表示，自己也飼養比高犬約一年，故得知Chaco走失，特別感同身受，又認為自農曆新年時開始已上山幫忙尋找Chaco的人非常熱心，惟她說比高犬是「跟嗅覺走，邊度聞到嘢就走去邊度」，擔心不易找回Chaco。

狗主Jason亦感謝連日關注Chaco去向和協助尋狗的義工，指出他們都是自發幫忙，更有部分人「一兩個女子已出發上山」，在「黑媽媽」的山上尋找Chaco至凌晨3、4時，對此感到佩服。另一狗主Vicky則表示，她與Jason平日會以「食骨骨」向Chaco表達希食物，惟Jason擔心因Chaco膽小，可能看見陌生人餵食也未必肯進食。另外，Chaco喜歡有「咇咇」聲的玩具，WhatsApp群組成員也提醒，上山尋狗的熱心市民可帶同這類玩具，希望聲響可吸引Chaco。

Jason又表示，可能一向居於元朗的人對農曆新年放煙花習以為常，但他連日與尋狗熱心人和救狗組織聯絡，得知每逢新年都有很多貓狗走失，「一放煙花啲狗就驚」，故他希望放煙花的人自己享樂之餘，也想想小動物，或可考慮玩聲音較小、或較小型的煙花。