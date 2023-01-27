流浪貓狗成民間煙花受害者　受驚被車撞　團體：5日收逾40具遺體

由年三十晚起，本港多區出現「民間煙花」賀新禧。踏入新春本是喜事，惟非法燃放煙花爆竹不但違法及擾民，因燃放煙花炮仗的巨響更有可能令受驚，引致流浪貓狗的恐慌反應，慌忙時或會衝出馬路，一旦不幸會被路過車輛撞死。



有民間關注流浪貓狗的團體指，由年三十（21日）至初四（25日）下午，流浪貓狗被車死的事故頻生，短短5日間該團體已接收了超過40隻貓狗遺體，當中大部份是被車撞死。團體呼籲市民切勿再放煙花同炮仗，應考慮流浪貓狗的生命，以免再釀悲劇。



關注流浪貓狗團體「浪浪送行者」昨晚（26日）在Facebook呼籲市民切勿再放煙花同炮仗。

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由義工組成的關注流浪貓狗團體「浪浪送行者」一直自願性幫助由交通意外等事故而死亡的動物，以協助動物有尊嚴地走最後一程。「浪浪送行者」昨（26日）晚於社交平台上發文指：

「人類造成既悲劇，新年係好應該開心，但係由年30晚各處開始放煙花炮仗，直至昨天下午，浪浪送行者接收了超過40個貓狗遺體。而大部份都是被車撞死。看到今天浪浪送行者Facebook 連續10個善終片段，小編感到非常傷心。



可憐既生命因為人類一時既貪高興而失去了生存既權利。非常感謝數位送行者o係 我地遊完大運食完野後幫手將浪浪們既遺體一一送往善終公司等待善終。亦非常感謝寵之家幫忙空出一整天幫往生浪浪們善終。 今天破了紀錄一日做了10次善終。



辛苦晒寵之家各人幫忙。浪浪送行者 懇求大家， 用你地既一分力去share 下個post . 我明白，有些人一樣會漠視，但我地但求多一個機會可以感染多一個人唔好再放煙花同炮仗。咁樣就少d 貓狗或其他動物枉死。



浪浪們，希望你地感到最後一分既尊重，希望你地有感受到送行者們對你地既愛同溫暖，希望你地能到彩虹橋開開心心，來生不再做浪浪。」



屯門前區議員張錦雄日前在電台節目表示，有貓狗被噪音嚇至「屙血」。

屯門前區議員曾批「民間煙花」造成滋擾 有貓狗被噪音嚇至「屙血」

其實屯門前區議員張錦雄日前（25日）亦曾在電台節目表示，近年放煙花的情況較以往頻密，估計會放到正月十五（2月5日），對已復工的居民造成滋擾，甚至有貓狗被噪音嚇至「屙血」。

根據《危險品(管制)規例》第72條，在陸上燃放煙花爆竹，須事先向文化體育及旅遊局申請牌照，否則最高可罰款 $10,000。根據《危險品條例》，管有、保管或控制違禁品屬嚴重罪行，違例再犯者可被判處最高刑罰為監禁12個月及罰款20萬元，市民切勿以身試法。警方亦提醒市民切勿製造、售賣、購買、管有或使用煙花製品，以免導致意外或火警。

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