44年歷史「棚仔」曲終人散　街坊作最後告別　回憶布業歷史

擁有44載歷史的深水埗欽州街的「棚仔」布市場，今日（31日）正式曲終人散。舊客人紛紛趕至現場，作最後告別。布市場飽經歷練，有檔主在「棚仔」經營生意，養活家庭，直言是兒子年幼時長大的地方，滿載回憶。又憶起布市場曾經歷兩次火災，親手「扯返啲布出黎」。

「棚仔」紮根區內，與一眾街坊建立深厚情誼，以往客源種類多，小至上家政課的學生、做手工藝的家庭主婦，大至內地、東南亞廠方，甚至是明星張曼玉，亦曾到「棚仔」幫襯。有布販指，作為「棚仔」的歷史見證人，感到知足。



「舊棚仔」正式結業前1小時，棚仔內客人絡繹不絕。（魯嘉裕攝）

修讀服裝設計學生「趕尾班車」買布

下午4時許，距「舊棚仔」正式結業前1小時，場內客人絡繹不絕，逼至水泄不通，眾人為「趕尾班車」，紛紛前來買布。就讀香港知專設計學院修讀服裝設計的一年級的學生Jinny及瑄瑄指，以往做功課都會來這裡買布，「香港好少地方有咁集中布源」，對於有多年歷史的「棚仔」要清拆感到可惜，亦得知部分檔販選擇結業退休，不搬遷新舖，感到不捨。

有檔主在「棚仔」經營生意，養活家庭。（魯嘉裕攝）

在「棚仔」養育兩兒子 歷兩次火災親手「扯返啲布出黎」

在「棚仔」開檔超過40年的陳女士手中持軟尺，一邊兜售布匹，一邊接受記者訪問。她大嘆，「棚仔」內有很多回憶，與丈夫一同經營布檔，「我喺到湊大兩個仔，啲仔喺到玩大，依加都結曬婚」。她重提當年光景﹕「以前好辛苦，要出廠貨，做到隻手都歪曬……」，客人小至散客，大至內地廠房，連明星張曼玉、黃夏蕙亦曾經光顧。她又憶起「棚仔」曾經歷兩次祝融之災，「啲布淋到濕曬，我扯返啲布出黎」。陳女士在「舊棚仔」清拆後，亦打算退休，嘆道﹕「年紀大，做唔嚟啦。」

老檔主李生生指「見證咗歷史，知足嫁喇！」。（魯嘉裕攝）

李氏檔主夫婦：「見證咗歷史，知足嫁喇。」

老檔主李生生由10多歲入行，至現時滿頭白髮。他憶起80年代為布業最輝煌的時期，適逢內地改革開放，製衣業蓬勃，後來生意插水式下跌，客源主要為東南亞地區，例如巴基斯坦印度的廠方。往後，日常生意主要為學生，上家政課買布料。他指遷拆過程已拖延10多年，「見證咗歷史，知足嫁喇。」，形容為一個時代的結束。

女插畫家以「棚仔」取材寫生與布販結緣

插畫家Pat亦特意趕到「棚仔」與檔主道別。她指，2015年曾出版一本畫集名叫「老店風情畫」，以「棚仔」作為題材，因此與檔主結緣，當時她在「棚仔」內寫生，並送贈畫作給檔主。畫作黏在檔口前，一黏就是8年。今日「棚仔」閉幕，有檔主特意取回該幅具意義的畫作。Pat表示﹕「今日我唔嚟畫畫啦，嚟幫襯，幫手散下啲貨」，認為檔主做到最後一刻，是享受與顧客的買賣關係。

「棚仔」大門鎖上正式落幕 見證時代終結

有布販將布料擺在行人路割價出售或免費送予街坊，現場有不少市民在揀選心儀的布料。至下午5時正，多名食環署人員由旅巴接載到場，呼籲檔攤收拾布料，切勿阻路，又持揚聲器「布市場即將關閉，請在場人士盡快離開。」

至晚上7時，最後一批檔販與食環署人員一同離開「棚仔」，並向在場傳煤表示，「棚仔」已圓滿結束，認為天下無不散的筵席，「無咗舊，我哋有返新（布藝市場），承傳布業。」其後，食環署人員將大閘關門並鎖上，「棚仔」在眾人的見證下，曲終人散。