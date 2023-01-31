油麻地擄人案｜涉新義安毒品糾紛　事隔半月主腦「志樂」佐敦落網

本月16日，油麻地上演一場街頭擄人上車案。一名新義安成員暱稱「志樂」懷疑同門私吞涉款數百萬元的毒品，故擄走同門手下、綽號「茶煲」的姓陳（19歲）男子，帶上秀茂坪的山頭影裸照，警方同日拘捕兩名男女。警方表示，經進一步調查後，今日（31日）上午約7時，再在佐敦文英街一賓館，拘捕一名25歲姓陳本地男子及一名20歲姓馬本地男子，他們涉嫌「串謀非法禁錮」，現正被扣留調查。



消息稱，被捕姓陳男子相信為案中主腦「志樂」。警方經初步調查後，相信「志樂」等人在逃期間，曾多次轉換所住賓館，增加警方追查難度。幸警方最終鎖定涉案賓館，上門採取拘捕行動；而同行被捕的姓馬男子，警方現正調查其案中角色。案中至今共有4人被捕，據悉早前被捕男女為「天文台」角色。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

▼巴士乘客直擊七人車擄人後逃逸經過▼

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據了解，1月16日當天，「茶煲」偕一名男友人於油麻地彌敦道近碧街一間「海底撈」吃火鍋。當時一對情侶坐在鄰桌，其實他們是「天文台」，負責監察茶煲的行動。當見到茶煲結帳離開後，便立即通風報信，通知同黨駕車前來擄人。及至凌晨5時許，油麻地街頭便上演一場街頭擄人事件，一輛七人車駛至彌敦道近碧街，車上跳出4名大漢，有人拔出利刀及恐嚇茶煲，並將他拉上七人車。七人車隨即開行，但倒駛時撞及一輛城巴車頭，然後駛上行人路，繞過車龍後往旺角方向逃去。

據悉，茶煲其後被帶到秀茂坪區一處山頭，遭「剝光豬」拍下裸照，對方企圖逼使他交出毒品數無果，最終在中午前將他放行。茶煲重獲自由後，先回家睡覺，及至傍晚6時許打算到旺角警署報案，被探員於警署門前截停。重案組人員亦於相若時間，在將軍澳區拘捕一名姓譚（21歲）本地男子及一名姓梁（18歲）本地女子，涉嫌「串謀非法禁錮」。他們現正被扣留調查。據悉，被捕兩人便是擔任「天文台」角色的情侶。

▼警方於現場調查事件▼



▼警方拘捕2名男女，圖為被捕男子▼

