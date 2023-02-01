5日兩宗店舖藏毒│觀塘便利店藏$5千萬冰毒　鄰舖：日僅開門5小時

觀塘麗港中心商場一間便利店，涉嫌以店舖作掩飾販毒，警方昨日（1月31日）採取行動拘捕22歲男負責人，並在店內檢獲約100公斤以茶葉及錫紙等包裝作掩飾的懷疑冰毒，市值約5,700萬元。據了解，被捕男子有黑社會「和勝和」背景。

事件為警方5日內破獲第2宗店舖藏有大量毒品案件。有租戶表示，涉事便利店經營約大半年，一般每日只營業5小時，有時甚至不會開門，通常由一名男子看舖。至昨日商場舞獅後，警方突然到場拘人。



警方昨日（1月31日）突擊搜查觀塘區麗港中心商場一間便利店，並在店內檢獲約100公斤懷疑冰毒。（羅敏妍攝）

現場所見涉事便利店面積不大，店內貨架放置薯片、糖果及飲品等。據附近租戶表示，涉事便利店經營約大半年，一般於早上11時開始營業，下午4時關門，有時甚至不會開門，通常由一名男子看舖，租金估計約1萬元。租戶又指昨日商場進行舞獅，「乒鈴嘭唥咁」，隨後即有警察到場拘人。

警方毒品調查科督察朱紹麟交代案情指，相信該名男店主在一個月前被販毒集團招募，提議利用便利店的倉庫，放存100公斤懷疑冰毒。販毒集團利用茶葉及錫紙等包裝作掩飾，並將該100公斤懷疑冰毒放在5個膠箱中，混在貨倉的貨物之間。該批毒品估計為提供本地市場，已放存約一個月。據了解，被捕男負責人有黑幫和勝和背景。

事件為5日內第2宗有店舖被揭藏有大量毒品案件，警方上周六（28日）持法庭手令，搜查荃灣享和街一間雜貨店，搜獲共130公斤同樣以茶葉包裝的懷疑冰毒，拘捕一名男店員。店內出售小量雜貨包括地拖、圍裙等，警方相信疑犯利用該店作掩飾，把冰毒收藏在店內一個較隱閉的「密室」的位置，毒品來源仍在調查中。