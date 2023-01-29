荃灣雜貨店藏毒｜開業數月近乎無貨賣　附近店舖東主﹕擔心佢蝕死

警方搗破一宗冰毒案，在荃灣享和街一間雜貨店，檢獲130公斤懷疑冰毒，市值約7500萬元，拘捕一名報稱店員的42歲男子。案件交旺角警區重案組接手跟進。《香港01》記者今午（29日）到享和街一帶了解，有附近店舖的負責人表示，涉案雜貨店開業數月，長期只售小量貨品，早已感到奇怪，曾「擔心佢蝕死」，不料原來內藏大量毒品，對此感驚訝。



涉案雜貨店位於荃灣享和街。（王譯揚攝）

涉案雜貨店今日已無開門營業。附近另一店舖的東主夫婦直言，該店看起來「都唔係做生意」。該店開業數月，雖然門面較窄，但內裏「好深」，估計面積超過500平方呎，平日通常由一名年約40多歲的男子看舖，惟近乎「無貨賣」，只放有小量地拖、圍裙、數個口罩等，「擺啲垃圾向度賣」、「空豂豂、唔正常咁」，又引述涉案雜貨店店員經常稱因店舖新開業，故貨物「未到齊」。

翻查地產舖出租商舖的網上資料，享和街一帶的地舖，租金由3萬至4萬多元不等。受訪店主亦笑言，附近一帶舖租起碼要數萬元，對於涉案雜貨店舖位大但貨物少感到奇怪，一度以為對方是「初入行未做過生意」，「點做呀咁少貨，覺得佢按金、上期交晒，之後就摺得（結業）」，更曾「擔心佢蝕死」，至今日得悉店舖原來內有乾坤，藏有大量毒品，便更感驚訝。

警方今午召開記者會公布搗破一宗販毒案，稱旺角警區特別職務隊人員經深入調查及情報分析後，昨（28日）手持法庭手令，進人荃灣區一間地舖，搜獲共130公斤以茶葉包裝的懷疑冰毒，在店內拘捕涉案42歲男店員。涉事店舖表面上是雜貨店或家居用品店，被捕男職員的背景及檢獲毒品的來源仍在調查中。