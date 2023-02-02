警查旺角求職糾紛案　有人赤腳逃走揭為毒窟　11人被捕

據了解，警方於昨日（2月1日）晚上7時許接獲一名人士報案，指在旺角亞皆老街一個單位求職其間，與負責人發生爭執，而欲離開單位時被阻止，遭到禁錮。警員趕至現場時，發現有人逃走，警員於地下位置將他們截停。初步得悉，涉事單位竟為一個毒窟。行動中，警方拘捕11人，包括主持人及在場吸毒人士。行動仍在繼續中。就現場所見，有人被截獲時為赤足。



警方回覆指，警方於1日晚上7時54分，於接獲一名26歲男子報案，指他與亞皆老街一單位內的一名54歲姓徐男子、及52歲姓梁女子，因求職問題爭執，26歲男事主其後要求離開上址時，懷疑有人拒絕讓男事主離開。警員接報到場，發現有多名男女正在逃去，遂上前截查。人員其後在上址發現一個懷疑毒窟，並檢獲一批懷疑吸食毒品工具及一個電子磅。經初步調查，54歲姓徐男子，涉嫌「非法禁錮」及「經營毒窟」被捕；52歲姓梁女子，涉嫌「非法禁錮」及「吸食或注射毒品」被捕；此外，有9名男女（43歲至61歲）則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕，當中一名45歲姓袁男子，另涉「未能出示身份證明文件」。案件交由旺角警區反三合會行動組跟進。事件中無人受傷。