青衣奪命車禍｜田螺車撞斃八旬翁後不顧而去　涉案司機凌晨被捕

田螺車昨傍晚在青衣撞斃80歲老翁，司機涉肇事後不顧而去。警方追查下，於案發後約6小時，在青衣一個停車場找到涉案車輛，隨後在柴灣區拘捕涉案63歲司機。



警方追查下，於案發後約6小時，在青衣一個停車場找到涉案車輛，隨後在柴灣區拘捕涉案63歲田螺車司機。（蔡正邦攝）

警方稱，昨日（1日）下午約6時36分，姓徐男司機（63歲）駕駛田螺車沿涌美路西行，駛至長康邨康富樓時，撞向該名正橫過馬路的八旬翁。意外後，田螺車離開現場，老翁全身多處受傷，昏迷被送往仁濟醫院，於晚上7時08分證實死亡。

警方隨即展開搜索，最終在青衣區一個停車場發現涉事田螺車，並於今日（2日）凌晨零時在柴灣區、司機的住所內拘捕他。他涉嫌危險駕駛引致他人死亡、交通意外後不顧而去及交通意外後未有報案被捕，現正被扣留調查。

案發於昨日傍晚6時許，田螺車沿涌美路駛至長康邨康富樓對開時，撞倒一名橫過馬路的老翁。田螺車司機未有停車繼續行駛，老翁遭捲入車底及拖行約15米，及後倒臥馬路，現場遺留大灘血迹及一盒燒味飯；尾隨車輛揭發事件，只見老翁頭顱爆開，倒在地上奄奄一息，送往仁濟醫院後證實不治。事發後，有網上車cam流出，拍得事發後老翁倒卧在馬路上，頭部流血，奄奄一息，沒有反應。

目擊者陳先生憶述事發一刻。他指，當時他駕駛私家車，尾隨田螺車，對面線車輛突然響安，有途人大喊「撞到人」，當田螺車駛離。陳先生赫見老翁躺在路面上，重傷昏迷，身體呈屈曲狀，頭顱爆開，於是報警求助。陳先生形容，當時交通燈為綠燈，田螺車車速不快，撞到老翁後並沒有減速跡象，懷疑田螺車並沒為意車禍發生。