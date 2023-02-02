片段曝光｜沙田禾輋街市舞獅採青意外　獅頭失足墮地再扯跌獅尾

農曆新年不少商場新正頭取好意頭，邀請醒獅隊舞獅採青，祝願新一年龍精虎猛、生意興隆。不過今年發生多宗舞獅採青意外，其中在沙田禾輋，舞獅頭的男子欲站起採青時失足自獅尾同門肩上墮地，後腦受傷；較早前亦都發生「採青變叩頭」，「獅頭」失平衝向前仆。網民慨嘆「3年無練生疏晒」，亦有人歸咎醒獅隊強行接生意，夾硬安排功夫未到家的徒弟出場。



↓↓沙田禾輋街市舞獅採青意外↓↓



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沙田禾輋廣場發生舞獅表演意外。（羅敏妍攝）

醒獅隊昨日（1日）到沙田禾輋街市表演，下午2時許舉行採青儀式，伴以生菜的利是掛於2米高處。「獅子」趨步向前採青之際，負責舞獅頭的男子失聲大叫，然後自獅尾同門的肩膊上墮地，期間本能伸手按地支撐；獅尾同門亦被扯跌落地，旁邊師兄弟立即上前攙扶及了解情況。後方人員處變不驚，繼續打鑼打鼓，並由其他同門接手舞獅表演。

警方將案件暫列作「有人意外受傷」，負責舞獅頭的28歲姓張男子後腦及手腳受傷，清醒送往威爾斯醫院治理。

這並非單一事件，較早前另一隊醒獅隊到尖沙咀某商場採青時，獅頭踩獅尾大腿，躍起一刻失平衡向前仆倒。事件中墮地的表演者似乎未有受傷，繼續舞獅，而獅隊似乎未有繼續採青，改為直接走入店鋪內舞獅。網民感嘆「3年無練生疏晒」，亦都有人歸咎醒獅隊強行接生意，夾硬安排功夫未到家的徒弟出場。